Los docentes rechazaron la nueva oferta de Vidal: "La cifra ofrecida es perversa y arbitraria”

Este jueves, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes se reunieron para volver a discutir y resolver el tema de paritarias. Cabe destacar que la semana pasada rechazaron la oferta de un aumento del 15% en tres tramos, que no incluía la "cláusula gatillo". Por lo que esta tarde, los gremios esperaban una oferta que rondara el 20 por ciento de incremento salarial.

Los gremios rechazaron la oferta del gobierno bonaerense por ser insuficiente.

Sin embargo, en la sede del Ministerio de Economía, en la ciudad de La Plata, el gobierno bonaerense presentó el segundo ofrecimiento a los gremios docentes: un aumento del 15% más reconocimiento anual por presentismo 2018 de hasta $6.000.

Según este ofrecimiento, los maestros que falten hasta cuatro días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4.500; mientras que aquellos que falten hasta ocho días van a percibir el 50% del monto, lo cual representaría unos $3.000.

La primera reunión fue la semana pasada.

En la reunión, los funcionarios adelantaron que el 2 de marzo se pagarán $4.500 de reconocimiento por presentismo de 2017 por fuera de la paritaria de este año. De esta manera, el salario promedio pasaría de $24.659 a $28.358, si se trabajan dos turnos. Mientras que el salario de un maestro ingresante que sólo cobraban el 1% de los docentes por 4 horas de trabajo, pasaría de $12.500 a $14.375.

Docentes vuelven a rechazar la propuesta de Vidal



A la salida de la reunión, Mirta Petrocini, titular de la FEB, aseguró que los gremios rechazaron la propuesta del gobierno categóricamente al considerar que la cifra ofrecida es “perversa y arbitraria”. Además, aclaró: “Este ofrecimiento conforma una práctica desleal”.

“Rechazamos la propuesta porque hoy hay una urgencia de tratar el incremento salarial de los docentes. Un incremento salarial que estaría llevando a los docentes al mes de septiembre a un salario inicial a $14.300. Hoy la canasta básica total de enero está en 17 mil pesos”, explicó.

Y agregó: “Hace un año que estamos solicitando informes. Por ejemplo, queremos discutir ausentismo, pero no tenemos elementos. Todas las versiones mediáticas no se condicen con la realidad y no vamos a negociar la salud de nuestros docentes por una cifra que es perversa”.

En ese marco, Petrocini sostuvo que “es inaceptable que se premie la salud docente y se pretenda que vaya enfermo a dar clase. Incluso con una enfermedad infecciosa. No se tiene en cuenta el daño que pueden causar en los alumnos”, remarcó.

Según allegados al gobierno bonaerense, es muy importante debatir el presentismo, ya que el año pasado la Provincia pagó en suplencias $19 mil millones y se otorgaron en promedio en 2017 un promedio 117.343 suplencias por mes. Esto es un porcentaje de ausentismo del 17%, aclaran.

Vidal se sostiene en un aumento del 15%.

En el encuentro anterior, el gobierno le aclaró a los gremios que el reconocimiento de 4.500 pesos para los docentes titulares "es por fuera de la negociación paritaria", y se comprometió a elaborar una propuesta sujeta al presentismo para el 2018, pero no incluyó en su oferta la cláusula gatillo.

El Ejecutivo está dispuesto a aumentar el salario docente, pero condicionado a bajar el nivel de ausentismo, ya que apuntó que el año pasado se otorgaron 105 mil licencias médicas por mes, lo que implica que el 40% de los chicos de primaria tiene más de un maestro al año y, de esos, el 20% tiene más de dos.