Los familiares de la tragedia de Once fueron recibidos por el Presidente en la Casa Rosada

Mauricio Macri se reunió con los familiares de la tragedia ferroviaria de Once donde murieron 52 personas, de la se cumplen hoy seis años. En dicho encuentro el Presidente les manifestó: "Han sido un ejemplo de constancia y lucha que no se ha vendido".

"Nos sentimos cómodos" expresó María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini, quien murió en una de las formaciones del Sarmiento, al salir de Casas Rosada. Del encuentro también participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

María Luján Rey pidió que se confirmen las sentencias a los culpables de la tragedia de Once.

"El Presidente nos agradeció nuestra lucha y nos alentó a seguir pidiendo Justicia", relató. El encargado de representar a todos los querellantes fue su cuñado, tío de Lucas y abogado, Leonardo Menghini.

"Muchas veces, muchos creen que se termina en el número de víctimas. Pero para cada familia, cada día es un empezar de nuevo, es pelearla. Eso es necesario que lo conociera", dijo Rey con respecto a la charla en Casa de Gobierno.

A las 8:32 del 22 de febrero de 2012 , una formación del Sarmiento colisionó contra la terminal de Once.

Los familiares insistieron en responsabilizar al ex ministro de Planificación Julio De Vido y reclamaron que la Cámara de Casación Penal confirme las condenas dictadas en diciembre de 2015.

"No hubo justicia y no hubo castigo", dijo Rey a TN. "Necesitamos que se modifiquen algunas cuestiones de los 'códigos' y la no prescripción de delitos", ratificó e indicó que los familiares quieren que los culpables esperen entre rejas.

"Es nuestra voluntad acompañar los caminos que nos lleven a estos proyectos que pongan un coto a la impunidad", manifestó con respecto a la modificación de leyes.

Los condenados por Once esperan la sentencia de Casación.

El Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de ocho años de prisión al Secretario de Transporte al momento de la tragedia Juan Pablo Schiavi; seis años a su antecesor, Ricardo Jaime y nueve años para el empresario Sergio Cirigliano y tres años y medio para el maquinista del tren, Marcos Córdoba.

Schiavi y Cirigliano fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento a los trenes. Todos ellos se encuentran libres.