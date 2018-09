Mano a mano con Urtubey: de la propuesta electoral del PJ "sin Cristina", al acuerdo con Macri

De cara la celebración de la Virgen de los milagros en Salta, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, dialogó con BigBang sobre el impacto de las negociaciones por el Presupuesto con el presidente Mauricio Macri, debido a que fue el primer mandatario provincial que aceptó firmar la adenda para el pacto fiscal. Además, un repaso por la actualidad: Duhalde, Moyano y la interna del justicialismo de cara a las próximas elecciones.

Juan Manuel Urtubey ratificó su apoyo al Presupuesto 2019, pero se diferenció de Macri.

-En los últimos días corrió el rumor de que la Casa Rosada piensa eliminar las PASO para profundizar la segmentación del peronismo

Yo he escuchado algunos rumores al respecto de eso. Me parece que no sería un buen antecedente con respecto a la posibilidad de participación ciudadana hacer que las cosas sean como antes, en donde las cúpulas partidarias en un café decidan el futuro de los argentinos. Creo que sería un retroceso.

-Fue el primer gobernador que firmó la adenda al pacto fiscal, ¿eso se traduce en un apoyo a Mauricio Macri?

Yo apoyo a los salteños y a los argentinos. Es una herramienta que necesita la Argentina porque, si no tenemos presupuesto creo que la crisis se puede complicar mucho más.

-Pero el PJ le pidió, a través de Guillermo Moreno, al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no le adelante los fondos el año que viene al Gobierno.

El PJ es mucho más grande que Guillermo Moreno. Será la idea de Moreno.

El gobernador de Salta descartó la posibilidad de compartir un espacio electoral con Cristina Kirchner.

-¿Hay posibilidades de que el peronismo presente unas propuesta de cara a cara 2019 con un candidato único?

Nosotros estamos trabajando en una propuesta superadora a la contradicción que se vive hoy ente el macrismo y el kircherismo. En ese sentido vamos a trabajar. Desde un sector del peronismo pensamos que podemos ofrecer esa alternativa. Hay otro que cree que hay que obviamente fortalecer la posición de la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Yo creo lo contrario. Va a haber distintas posiciones y va a haber que respetar todas.

-¿Se solucionó la cuestión sobre el subsidio al transporte?

Sí, acordamos que nos vamos a hacer cargo del subsidio al transporte. En mi provincia, sin un subsidio el pasaje de colectivo estaría más de $40, lo cual es impagable. Por eso vamos buscar costearlo con recursos provinciales.

El ex presidente Eduardo Duhalde elogió a Urtubey.

-El ex presidente Eduardo Duhalde dijo recientemente que usted es quien puede hacer la diferencia de cara a los comicios el año que viene

Lo que tenemos que hacer es construir una alternativa superadora. Yo no lo paro en personas. Creo que podemos ofrecer una alternativa que trate de trabajar no desde la dialéctica de la confrontación, sino desde la unión de los argentinos. Quiero ser parte de ese espacio, después veremos cómo.

-¿Cuál fue el plan de ruta que le dijo el presidente Mauricio Macri que tiene para la salida de la crisis cambiaría actual?

Ellos están pensando que el equilibrio fiscal primario es una herramienta importantísima para hacerlo. Yo coincido con eso, pero también con que eso no alcanza. Hay que avanzar en un Argentina con más crecimiento, con más desarrollo; porque sino nada de lo que hagamos va a alcanzar.

Urtubey cree que la crisis no se va a superar sólo con un ajuste en el presupuesto.

-Hay gobernadores como (Carlos) Verna que se mostraron en desacuerdo. Incluso, adelantó que no apoyará el Presupuesto en el Congreso y esbozó algunas críticas hacia usted.

Tenemos miradas diferentes. Los argentinos lo que necesitan es que no hagamos política en estos momentos, sino que tratemos de que las cosas salgan lo mejor posible. El año que viene vendrá la cuestión electoral.

-Una vez que se apruebe el Presupuesto, la adenda tiene que se ratificada por cada una de las legislaturas provinciales. ¿Cómo cree que va a ser esa negociación? ¿Considera que algunos mandatarios provinciales que están en contra de esta modificación van a bloquearla en sus respectivas provincias?

Eso depende de cada provincia. El Pacto Fiscal anterior hubo provincias que no lo firmaron. Así que puede ser que no lo hagan ahora. Particularmente este pacto lo que nos da es mas recursos a los municipios por lo cual no sería razonable que las provincias se opongan.

El gobernador de Salta desestimó las críticas de Hugo Moyano.

-Pablo Moyano dijo que usted es el límite para él. ¿Qué opina al respecto?

Es un halago para mi.