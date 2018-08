¿Operativo contención? Las claves del almuerzo de Tinelli con Rodríguez Larreta y Vidal

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suelen compartir un almuerzo cada semana, o cada quince días, en donde discuten temas de coyuntura, analizan estrategias de gestión, electorales y de cómo resolver algunos de los problemas centrales en sus respectivas jurisdicciones pero también en la Casa Rosada.

Ayer ese encuentro tuvo un tinte especial ya que contó con la presencia del empresario y conductor Marcelo Tinelli. Fue un almuerzo en el despacho de la gobernadora en el piso 19 el edificio del Banco Provincia a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. “Fue un off, ella lo ve dos veces al año y tenía previsto reunirse con él y con Horacio en su oficina. No hubo ningún tema particular, sólo coyuntura”, explicó una alta fuente oficial.

El jefe de Gobierno porteño junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Tinelli se encuentra inmerso en la búsqueda de ser candidato, aún no definió si se lanzará como candidato a presidente o en la provincia de Buenos Aires. Sus principales respaldos son el ex diputado nacional Francisco De Narváez y el ex presidente Eduardo Duhalde.

A diferencia de muchos de los candidatos en danza, Tinelli cuenta con un gran nivel de conocimiento pero con una alta imagen negativa. Asimismo, como consecuencia de su pelea interna con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, tiene un frente interno abierto con mucho peso en el club. Es que uno de los puntos flojos que tiene en su perfil de cara al año que viene es la abultada deuda de la institución, que tuvo que presentar balances de forma rápida este año para poder ser parte del torneo.

El balance de 2017/2018 arroja un pasivo de $ 802.600.000 pesos, que incluye $ 212.860.000 de deuda por la compra del predio del Viejo Gasómetro y estimación de la construcción de playa de estacionamiento para el futuro estadio. Por ende, el pasivo neto es de $ 589.730.000 que, si se lo compara con los datos del balance anterior, representan una suba de $ 290.970.000.

En Cambiemos, tal y como publicó este medio, el mayor temor es la aparición de un outsider que pueda competir de cara al 2019. Cerca del presidente Mauricio Macri remarcan que la preocupación por Tinelli es porque compartirían un electorado similar. La crisis del 2001 generó la aparición de varios candidatos, inclusive personalidades conocidas del mundo del espectáculo, que decidieron meterse de lleno en la vida pública.

El conductor aún no definió si competirá o no en las elecciones del año que viene.

En varios entornos hablan de la campaña de 2015, y la posterior plataforma de "cercanía con el vecino" como el segundo hito de esa línea de pensamiento. "Creamos algo que tenemos que mantener porque el ciudadano ya se acostumbró", explicó uno de los organizadores territoriales del oficialismo. El temor radica en que alguien que reúna esas características pueda llegar a replicar la fórmula. "No podemos dormirnos porque la gente ya busca eso, quiere ese contacto y si vos no lo hacés, lo puede capitalizar otro", agregó.

Es por eso que no son pocos los que especulan con que esos encuentros con Tinelli son para “lograr un consenso” y evitar que tome la decisión de competir en los próximos comicios. A eso se le suma que hace menos de un mes el conductor tuvo otro encuentro con el alcalde porteño. “Son amigotes”, explicaron fuentes de la jefatura de Gobierno. Un dato no menor es que ambos mantienen una muy buen relación como consecuencia de que Rodríguez Larreta fue uno de los principales impulsores dentro del PRO del proyecto de ley para que San Lorenzo pudiera recuperar los terrenos en dónde estaba su histórico estadio en Boedo.