El abogado Burlando sostuvo que la Armada tiene la ubicación del ARA San Juan y lo oculta

El submarinao ARA San Juan de la Armada Argentina, perdió contacto con la base el miércoles 15 de noviembre del año pasado con 44 personas a bordo, cuando realizaba maniobras de patrullaje en la zona de Golfo San Jorge, entre Río Gallegos y Puerto Deseado.

Desde entonces, con el deseo de saber qué pasó con los tripulantes y con la esperanza de encontrarlos, los familiares realizaron todo tipo de actos, reclamos y hasta se encadenaron en la Plaza de Mayo, con el objetivo de que el Gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúe con la búsqueda de la nave marítima, desaparecida hace más de 9 meses.

En ese contexto, el último viernes el abogado Fernando Burlando, en representación de algunas familias de tripulantes desaparecidos, presentó un escrito en el que pide que se investiguen datos sobre las coordenadas 42 20.2 (S) Long 058 33.4 (W). Según el letrado, en esas coordenadas existe la fuerte presunción de que se encuentra el navío.

Los familiares del ARA San Juan en Plaza de Mayo.

El escrito presentado en el juzgado de Caleta Olivia, firmado por los abogados Fernando Burlando y Valeria Carreras, sostiene que se aportaron pruebas "categóricas” que aseveran que desde el 21 de noviembre de 2017, la Armada Argentina tiene completo conocimiento de la ubicación del ARA San Juan.

A su vez, según el documento, al que tuvo acceso BigBang, el Destructor Sarandí encontró los restos de la nave el último 12 de mayo en la misma ubicación y asegura que la Armada también decidió ocultarlo.

El documento, además, detalla que el buque informó sobre el hallazgo en la Base Naval Puerto Belgrano y que la querella accedió a esto mediante el cruce de información entre el expediente y un informante anónimo.

l ARA San Juan realizó 8 llamados a un teléfono satelital.

“El mensaje naval del día 12 de mayo de 2018 recibido en la Base Puerto General Belgrano, registrado en el Libro de Guardia bajo el Número NC462 P141233 DESI 1850020 en el que el Destructor Sarandí informa que ha detectado el submarino San Juan en posición 42.20.02 Sud Longitud 058.33.4 W Oeste.”, reza el escrito presentado por el letrado.

La jueza federal de Caleta Olivia busca esclarecer las causales de la tragedia que enluta a la Argentina.

Por esta misma razón, la querella le pide con “carácter urgente” a la jueza federal Marta Yáñez que se citen a declarar a los sonaristas del Destructor Ara Sarandí: el Sub Oficial Rojo, Sub Oficial Romero y Sub Oficial Acevedo.

De confirmarse esto, la magistrada comenzaría a investigar las responsabilidades políticas dejando al ministro Oscar Aguad en el centro de escena. Por otra parte, la jueza Yánez recibió las críticas de los familiares, quienes la acusaron de “dormir” la causa en este último tiempo.

Hasta el momento, la jueza de Caleta Olivia –que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan- tomó 51 declaraciones. La última fue el martes, cuando declaró el capitán de navío Carlos Acuña, quien fuera jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y precediera en ese cargo al cuestionado oficial de la misma jerarquía, Claudio Villamide.