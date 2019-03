Crisis en San Lorenzo: Tinelli, Lammens y la trama secreta de la quita de los seis puntos

La Casa Rosada le mandó un mensaje al conductor y empresario Marcelo Tinelli, que de rebote le pegó también al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens. Nadie duda de que la sanción impuesta por la Superliga al club de Boedo sanciona un mal hábito que muchos clubes llevan adelante y que sólo pocos evitan: no tener sus cuentas en orden.

El pasivo en el club de Boedo es de los más altos. En total, la administración de Lammens debe $500 millones de acuerdo al último balance que presentó la institución y al que tuvo acceso Big Bang. El ejercicio, que corresponde al período 2017, tuvo que ser entregado por el club prácticamente por la fuerza debido a que de no hacerlo iba a quedar vetado en la Superliga.

Dentro del balance hay algunos ejemplos de “contabilidad creativa”. Para evitar que el balance diera como deficitario, San Lorenzo llevó adelante un revaluó inmobiliario de todas las propiedades del club que son imposibles de vender como terrenos, la sede, el estadio y demás. Asimismo contabilizó como activo el fideicomiso de la “Vuelta a Boedo”. Así y todo, la deuda del club quedó en $589.730.000 que, si se lo compara con los datos del balance anterior, representa una suba de $290.970.000.

El club está con los números en rojo y en la cancha tampoco anda bien.

En concreto la Comisión de Disciplina de la Superliga le impuso un descuento de seis puntos y la imposibilidad de incorporar refuerzos en el próximo torneo.

Las finanzas demostraron que, a mediados del año pasado, el Ciclón tenía un déficit operativo de un millón de pesos diarios. “Lo que hizo Lammens fue ponerse contento porque su departamento valía el doble pero tenía un millón de dólares que pagar en la tarjeta”, expresaron fuentes del club en donde esperan recibir una copia de la respuesta que le envió el club a las autoridades de la Superliga, en la cual Lammens en el vicepresidente.

Tanto Tinelli como Lammens, aun a sabiendas de sus aspiraciones políticas, eran más que conscientes, según le consta a BigBang, de las deficiencias en la gestión en el club. Tinelli incluso tenía una estrategia ya pensada, que se centraba en remarcar que desde 2016 hubo una fuerte pelea entre ambos que hizo que el conductor abandonara su gestión en el fútbol para centrarse en el básquet.

Las razones fueron las internas entre ellos, ya que Lammens apostó a tener un diálogo con el Gobierno y las autoridades de la AFA cuando meses atrás el propio Tinelli quiso ser presidente de la máxima autoridad del fútbol argentino en el recordado 38 a 38.

¿Qué sucedió entonces? La Superliga multó a San Lorenzo por mentir en las declaraciones juradas que presentó por la cancelación de la deuda con seis jugadores cuando en realidad no lo había hecho. “Es una práctica que hacen todos, por eso que se fijen en San Lorenzo en su mensaje claro”, explicó una de las fuentes al tanto de la situación.

En las respuestas también se vieron las diferencias. Tinelli utilizó su cuenta de Twitter para exponer la relación entre Boca, la Casa Rosada y el comité de disciplina. “Otro miembro del imparcial Tribunal de Disciplina de Superliga, Daniel Artana. Una persona que avala el mayor endeudamiento de la Argentina y la mayor devaluación, y en otro mostrador sanciona por renegociar contratos en dólares que se tornaron imprevisibles”, tuiteó Tinelli.

Fue un dardo directo a las relaciones entre el Gobierno y el fútbol, cuyo máximo exponente es el presidente de Boca, Daniel Angelici. También estuvo pensado. La sanción se conoció el viernes y la respuesta de Tinelli fue recién el domingo por lo que, según cuentan en su entorno, hubo una deliberación de qué y cómo decir.

En los próximos días Tinelli terminará de definirá cuáles serán sus próximos pasos a seguir.

“El dardo” no iba apuntado a Lammens, sino que fue un daño colateral. Pero él también quiso aprovecharlo. Rápido de reflejos salió a manifestar que era un fallo insólito y hasta habló de una posible candidatura, en declaraciones a Radio Con Vos.

Pero no sólo fue eso, en su entorno manifestó que el propio Roberto Lavagna, que es uno de los dirigentes con los que procura mostrar una alianza, le pidió que no asista a la marcha del 24 de marzo para no generar "ruido". Esa afirmación le fue negada a BigBang por parte del entorno del ex ministro de Economía que remarcó que hace una semana que no habla con él.

El fastidio en San Lorenzo se hace sentir hace tiempo. A fines del año pasado un hashtag se instaló en Twitter y se mantuvo como tendencia durante 24 horas: #LammensChanta. A forma de defensa el mandamás del Ciclón busco a acercarse a varios periodistas amigos para “torcer la balanza”. Entre ellos estuvo el periodista de Radio Con Vos y C5N, Alejandro Bercovich, que a capa y espada salió a decir que se trataba de un ataque del “troll center” de Cambiemos.

Según Bercovich, Lammens aparecía como un candidato potable para competir por la Jefatura de Gobierno porteña y como consecuencia el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había empezado con un operativo de desgaste, una estrategia poco creíble si se compara con el índice de aprobación de gestión del alcalde porteño que es de más del 60%.