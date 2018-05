“Cornuda, cara de buena y metida”: ¿los mensajes de Eliana Guercio contra la mujer de Messi?

El domingo por la noche, mientras un canal deportivo transmitía una entrevista en la que Lionel Messi habló de la baja de Sergio “Chiquito” Romero, una cuenta de Instagram con el nombre de Eliana Guercio comenzó a disparar munición pesada contra Antonela Roccuzzo, la mujer del capitán de la Selección.

“Chau Roccuzzo, si para vos primero es la plata y después la amistad. No me van a callar con plata, ni con amenazas. La mujer de LM (por Lio Messi) maneja todo, decide a quién sacar y a quién poner. Hay gente que de verdad siente la camiseta y hace todo para llegar al Mundial, y viene una cornuda a inventar una lesión”, rezaba uno de los primeros mensajes.

La furia contra Antonela no terminó ahí. “Tiene una cara de buena, lamentable que la Selección no sea como debería (Sic). Espero que al arquero que esté le vaya bien y dure. Por último, todo se arregla y se tapa con plata”.

Además, desde la cuenta se publicó otro mensaje, ¿dirigido a Lio? “Los ineptos dudan y las consecuencias lamentables las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados”.

La polémica por los fuertes dichos no tardó en estallar y fue la propia Guercio quien se encargó de aclarar que no se trataba de una cuenta suya. “Dios mío, cuánto enfermo dando vuelta. Están haciendo circular una cuenta de Instagram con mi nombre y no tengo Instagram. Este Twitter es la única red social que tengo, cualquier otra cuenta es totalmente falsa”.

“Me encanta

Antonela

. No se parece en nada de nada a mis mensajes”.

Luego, en diálogo con la periodista, repartió elogios para la mujer del capitán: