¿De qué lado están? Norma Aleandro y Leo Sbaraglia no se jugaron demasiado en el conflicto Darín-Bertuccelli

Valeria Bertuccelli habló en el programa de Luis Novaresio y contó los motivos que la llevaron a abandonar, en pleno éxito, la obra "Escenas de la vida conyugal". En resumen, dijo que tuvo conflictos con Ricardo Darín, su compañero. El actor pidió disculpas y dio su versión.

Lo que terminó mal.

Ahora la que habló sobre la polémica fue Norma Aleandro, directora de la obra. Pese a que reconoció que hubo intercambio de opiniones entre ellos, intentó minimizar el tamaño de esos episodios. En diálogo con Intrusos , cuestionó los dichos de su dirigida, pero evitó tomar partido.

"¿Ustedes entienden lo que le pasó a Valeria? De verdad, ¿ustedes lo entienden? Yo tampoco. No tengo la menor idea. Si esto hubiera sucedido durante las funciones, ahí nos hubiéramos sentado para ver qué pasó para llegar a tanto. Y ella hubiera renunciado, o renunciaba yo, algún desastre hubiera pasado, pero no fue así. Nunca me enteré de que lloraron juntos en el camarín. Capaz pasó algo en el escenario y se pusieron mal", declaró.

Luego reveló qué le dijo el actor cuando lo llamó: “Sí, hemos hablado ayer y esta mañana. Está muy dolido como yo, pero doble y triplemente". Y completó: "Cuando la vi en la televisión no podía creer lo que estaba diciendo... Me sorprendió mucho porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran".

El posteo de Érica Rivas.

También se inició una polémica con las palabras de Bertuccelli en las redes. Érica Rivas -quien también sufriera algunos cruces profesionales con el protagonista de 'El secreto de sus ojos'- le agradeció en su cuenta de Instagram el coraje de contar lo que sintió y Leonardo Sbaraglia le dio "like".

Eso provocó otra polémica ya que se disparó a suposiciones de un enfrentamiento entre los actores. Lejos de querer dejar crecer el rumor, Sbaraglia salió a hacer una aclaración con respecto a su like.

La explicación de Sbaraglia.

"Con Valeria Bertuccelli nunca trabajamos juntos pero tengo admiración por su trabajo. Tanto con Érica Rivas como con Ricardo Darín tuvimos excelentes experiencias profesionales en más de una oportunidad. Y seguramente las seguiremos teniendo. Nunca me atrevería a posicionarme sobre una situación sobre la cual no tengo la más pálida idea de lo que pasó. Muchas gracias", fueron las palabras elegidas por Leo.