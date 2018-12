La contradicción de Suar: qué le había dicho a Siciliani sobre Darthés antes de la denuncia

Era una de las palabras más esperadas. Casi una semana después de que Thelma Fardín denunciara por violación a Juan Darthés, Adrián Suar rompió el silencio. El dueño de Pol-Ka marcó su posición y explicó el motivo por el cual, frente a la ola de denuncias mediáticas que sufría el actor, no lo desvinculó en su momento del elenco de Simona.

Juan Darthés enfrenta una denuncia penal por violación de una menor de edad.

“Yo no lo iba a echar, él me dijo que estaba fuerte y está bien. Obviamente, no es una situación fácil para él y para nadie, pero hay que ser muy cuidadoso. El dato de Thelma ni yo ni nadie lo tenía, si hubiese sabido esto antes mi decisión hubiera sido otra”, explicó, al tiempo que reconoció que Darthés le genera “asco” y que “no lo volvería a contratar”.

Con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo y me doy cuenta que hice una evaluación equivocada"

El terreno se empantanó cuando le preguntaron sobre qué posición había tomado frente a la denuncia por acoso que en su momento hizo Calu Rivero y que volvió a estallar con todo cuando Darthés se encontraba en pleno rodaje de Simona. “Con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo y me doy cuenta que hice una evaluación equivocada. Yo hablé con él en privado, le pregunté qué había pasado. Yo siempre le creí a Calu y lo dije en su momento. Él me dijo: ‘No, Chueco. Creeme que no. Yo esto lo voy a judicializar. Ahí yo dudé, le di la posibilidad a lo judicial’”.

Durante esas duras semanas, en las que muchas figuras se alzaban contra del por entonces protagonista de la tira central de El Trece, una voz se alzó por demás. Fue la de Griselda Siciliani quien, no sólo respaldó a Calu, sino que además reconoció haber sufrido violencia por parte de Darthés y le exigió de modo público a su ex marido que tomara una “medida ejemplificadora”.

"En su momento, sufrí otro tipo de violencia por parte de Darthés. Acoso sexual es otro tipo de violencia, no es que te quieren coger, es que quieren demostrar el poder que tienen. En ese momento no se lo conté a la producción, mi estilo fue otro", advirtió en su momento ante las cámaras de Intrusos.

Griselda Siciliani le había pedido en su momento a Suar un "acto ejemplificador" contra Darthés.

Pero la pregunta clave fue otra: ¿Suar estaba al tanto de la situación? “Sí, lo hablamos. Adrián es un gran hombre, es todo lo contrario a un hombre violento. Espero que él de un acto... ejemplificador”, precisó, al tiempo que confesó: “Él dice que no le gusta ser el verdugo”.