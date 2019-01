Otra famosa denuncia a Juan Darthés: "Tuve una situación extraña en una Navidad y su mujer se rió"

Andrea Campbell, panelista de Nosotros a la Mañana, reveló una incómoda situación que vivió en el pasado con Juan Darthés y que volvió a analizar luego de la denuncia de Thelma Fardín.

La actriz relató que ella y su ex marido, el actor Pablo Novak, compartieron una amistad con Darthés y su mujer María Leone. "Yo tuve una situación extraña en una Navidad", explicó.

"Yo estaba de espaldas. Acababa de tener a mi hija Esmeralda así que claramente no me podía parecer a María, que es la mujer de Darthés y tiene un lomazo. Él vino de atrás, dijo 'vamos a comer', y me pegó en la cola con mucha intención. Yo pegué un salto, incluso estaban Pablo y mis amigos. Me dijo 'uy me confundí' y la mujer se rió. Fue una situación incómoda. Ahora me hace más ruido", contó Campbell.

"Macho alfa"

La actriz señaló que aunque podía entender que Darthés se hubiera confundido, la situación no dejó de parecerle extraña. "Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en el medio de una reunión de Navidad a mí no me parecía pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión era que no era la mujer, era yo".

Campbell además explicó que su intención no era acusar sino sólo relatar un episodio que le hacía "ruido" en virtud de las circunstancias actuales. "No estoy hablando de una situación de abuso o acoso, sino de 'yo soy acá el macho alfa'. Ahora me suena así", subrayó.