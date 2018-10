"Qué fácil sería dispararte desde un auto": Gianola habló tras la denuncia por acoso

Fabián Gianola rompió el silencio y habló sobre las acusaciones efectuadas por la actriz Fernanda Meneses sobre un supuesto acoso sexual. La mujer denunció públicamente que había sufrido acoso en tres oportunidades cuando compartieron un programa de televisión. Según su versión, fue en 2015 cuando fue convocada para los sketches de "El kiosquito de Fabián". Ahora el actor se defendió y dio su versión de los sucedido.

"Me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director", aseguró ella en un programa radial, y la noticia recorrió todos los medios. Además, dijo que situaciones así fueron reiteradas y que la dejó sin trabajo cuando trabajaban en Hoy ganás vos, el ciclo que Gianola conducía en El nueve.

El actor se mostró sorprendido por esto y aseguró que viene sufriendo extorsiones por parte de Meneses. "Yo vengo amenazado desde hace un año. Es absolutamente falso lo del acoso. Lo que te puedo decir es no hay ninguna denuncia en la Justicia. Nada. Todo lo que diga, no tiene sentido para mi, ni me preocupa en lo más mínimo porque sé de quién viene", sostuvo en diálogo con Clarín.com.

"Hay que decir que el personaje jugaba con eso de que me acosaba a mi. Aclaro, porque lo escribió ella al sketch. En fin, entendió que yo era parte de la producción y empezó a pedirme dinero. No le dí nunca nada y a partir de allí comenzó a amenazarme con que iba a arruinarme la carrera y que iba a hablar mal de mí en los medios", explicó Gianola.

Gianola junto a Meneses.

"Ella no está bien... Me mandaba capturas de fotos de mis hijos en Facebook y me empezó a amenazar con ellos. Frases como 'que lindos hijos tenés' y cosas por el estilo. Por esto le hice una denuncia por amenazas, el pasado 4 de abril", aseguró.

Representación del mensaje que recibió el actor.

Si bien contó que la denuncia frenó el accionar de la mujer, ahora ella siguió con esto. Las amenazas llegaron a incluir la muerte. "Me mandaba mensajes diciéndome: 'qué fácil sería matarte... dispararte desde un auto en movimiento mientras salís del teatro...'. ¿Qué puedo decir? Es alguien que no está bien", finalizó Gianola.