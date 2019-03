Antes de conocer el veredicto, el anestesista Billiris le pidió perdón a la chica que atacó

El Tribunal Oral Federal N°8, que juzga a Gerardo Billiris, dará a conocer esta tarde el veredicto por el juicio en el cual el anestesista está acusado de tentativa de femicidio, abuso sexual y suministro de drogas por haber atacado a golpes a una joven en su departamento de Palermo en el 2017 y por haber violado a otra chica en 2012.

Esta mañana, el sospechoso aprovechó el espacio para decir sus últimas palabras y además de pedirle perdón a la víctima, solicitó que se lo ayude con su adicción a las drogas.

Por su parte, María Belén Torres, la joven que fue desfigurada a golpes por el anestesista, aseguró que el acusado "sabía lo que hacia" y que ese día en su departamento quiso violarla y matarla.

Gerardo Billiris atacó a golpes a una joven en el 2017.

El fiscal de la causa, Marcelo Colombo, solicitó para el detenido una condena de 28 años de prisión por "tentativa de femicidio, abuso sexual agravado y suministro de estupefacientes agravado" por su condición de médico y por haber facilitado el lugar del ataque con engaños y violencia.

Por su parte, el abogado de la joven, Fernando Burlando, reclamó 50 años de cárcel, mientras que la defensa de Billiris directamente solicitó la absolución del anestesista por considerar que al momento de los ataques estaba drogado y que por eso no pudo manejar sus actos.

María Belén Torres dijo que el anestesista quiso matarla.

Antes de que el acusado dijera sus últimas palabras, en la puerta de los tribunales federales de Comodoro Py Torres dijo a la prensa que espera "justicia" y que quiere que con esto se "cierre una etapa" de su vida.

Además, la joven cuestionó los argumentos de la defensa de Billiris y agregó con seguridad: "Obviamente me quiso matar, lo que quiso hacer fue violarme, no lo consiguió entonces fue a matarme. Las secuelas psicológicas me van a durar de por vida. Nadie me las va a sacar, me miro al espejo y recuerdo todo lo que me pasó".

Torres estuvo internada en muy grave estado.

Minutos más tarde y ya una vez dentro de la sala, el sospechoso habló del arrepentimiento que siente por lo que le hizo a Torres, y sin dudarlo, le pidió disculpas por todo.

"Quiero poder criar a mi hija y pedirle perdón a la señorita Belén Torres. Yo nunca quise hacerle lo que pasó a nadie se le hace una cosa así. Les pido perdón lo que habrán sentido los padres y ella. Le pido perdón a la familia", aseguró.

Billiris pidió disculpas por lo que hizo.

Para cerrar, dijo que Torres sabía de su adicción a las drogas, y que ese problema fue lo que lo llevó a cometer el ataque de manera involuntaria. "Necesito ayuda para salir de las drogas. Necesito seguir con el tratamiento. Y estoy a disposición y quiero volver a ser la persona que fui y sobre todo criar a mi hija", sumó.

El veredicto se dará a conocer esta tarde cerca de las 16.30, momento en que los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli den por terminado el proceso contra Billiris, el cual empezó el pasado 8 de noviembre y duró cinco meses.