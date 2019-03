Ya son 25 las denuncias en el jardín de Rafael Calzada: cómo actuaba el profesor acusado de abuso

La primera denuncia por abuso sexual contra Ezequiel Biason se radicó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Almirante Brown el viernes pasado. Allí una familia declaró en sede policial que su hijo de cinco años había sido abusado por el profesor de gimnasia de colegio Regina Apostolorum de Rafael Calzada, y rápidamente la causa pasó a manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 con el objetivo de determinar si había más víctimas.

Desde ese entonces hasta ahora las denuncias formales aumentaron a 25, aunque no se descarta que en las próximas horas más chicos acusen a Biason, ya que hay alumnos de primaria del mismo colegio que ya hablaron con sus padres y contaron que habían pasado por situaciones feas con el docente.

Un profesor de gimnasia del Regina Apostolorum fue acusado de abuso sexual.

En diálogo con este portal, una mamá afectada por la situación explicó que esta mañana varios nenes fueron entrevistados por una psicóloga, y que el siguiente paso es determinar si los abusos existieron para poder así someter a las víctimas restantes a entrevistas en cámara Gesell.

"Estamos medio disconformes, creemos que se manejan mal desde la fiscalía. La psicóloga no ayuda mucho como para que los nenes se explayen, tienen que estar 40 minutos con ellos y eso no pasa. Así que nos pusimos firmes y recién ahí empezaron a cambiar la mecánica", sostuvo esta mamá, quien indicó que desde la UFI 9 ya les dijeron que el proceso va a ser largo porque hay muchas pruebas que analizar.

"Con mi nena estuvimos un ratito, le hicieron un par de preguntas, y después ellos se apartan y se quedan solos con la cámara y la psicóloga. Después hay otros nenes que no hablaron casi nada. Hay dos nenes que son los más afectados, a uno le hicieron cámara Gesell y no dijo nada, y a la otra todavía no la llamaron", aseguró esta mamá.

María (nombre ficticio que se usó a pedido de la fuente) es mamá de una nena de cinco años, y ella también ya hizo la denuncia en la comisaría porque su hija, que va a sala verde del jardín Regina Apostolorum, le contó que en la clase de gimnasia pasaban cosas feas.

La charla con su hija de dio después de que una familia fuera a hablar al colegio el viernes pasado, y contara que su nene había sido víctima de abuso. Según dijeron estos papás, el chico empezó a tener miedo de ir al jardín, además de otros comportamientos extraños que nunca antes había mostrado, y cuando le preguntaron qué le pasaba, él habló de las cosas que le hacía el profesor de gimnasia.

Ante esta situación, el instituto envió el lunes un comunicado a todas las familias con el objetivo de poner en claro las cosas, y esa misma tarde hicieron reuniones de padres para alertar a todos y pedirles que hablen con sus hijos.

El comunicado del colegio Regina Apostolorum para los padres.

De esa primera denuncia, se desprendieron después otras 24 más (todos alumnos de la sala verde del jardín), y posiblemente en los próximos días se sumen más acusaciones. "Ahora están saliendo casos de tercero y cuarto grado de primaria que estuvieron con el mismo profesor. También hay chicos de cuatro añitos que están contando. El profesor estaba en el colegio desde hacía ocho años, pero al principio hacía sólo suplencias", indicó esta mamá denunciante.

Según pudieron determinar los papás en base al relato de las víctimas, el profesor utilizaba con ellos siempre la misma mecánica. Aprovechaba sus horas de clase para proponerle a los nenes juegos habituales que él convertía en perversos. Además, varios niños relataron que Biason los encerraba en grupos pequeños en distintos lugares y que ahí los manoseaba o les mostraba sus partes íntimas.

"Siempre apartaba más nenes que nenas. Él los manoseaba y a la vez les hacía cosquillas. Incluso les mostraba las partes a los nenes jugando a los juegos como el hombre lobo o el congelado. Todos manifiestan que los abusos eran los mismos lugares, cuando hacia frio adentro, cuando hacia calor afuera. Uno de los nenes también dijo que él lo tocaba sobre la ropa y que el chico mismo le dijo al docente 'eso no se hace' ", sumó.

Biason está imputado por abuso sexual pero no está detenido.

Biason se encuentra imputado por abuso sexual, aunque por el momento no está detenido. En la tarde de ayer la fiscal a cargo de la causa, Carla Furnigo, dispuso una prohibición para que salga del país, y a raíz de eso el acusado ya designó abogados para que lo representen. Mas allá de eso, no volvió a a la escuela para buscar sus objetos personales, ni tampoco retiró los documentos que debe firmar luego de haber sido desafectado.

A raíz de todo lo que pasó, la rectora y hermana María Cristina Mandall desvinculó también de su puesto a la docente a cargo de la sala verde, y por el momento ninguno de los niños denunciantes asiste a la escuela.

Además los papás están molestos con la institución, porque ellos creían que cada vez que los nene salían de la sala, iban a gimnasia acompañados de otras maestras, cosa que parece que no ocurría.

"En las pruebas físicas no se determinó que los dos nenes más afectados hayan sido violados, pero sí dio positivo que sufrieron abusos. Ellos cuentan cosas que te aterran, ya no quieren ir al jardín, todo el tiempo están hablando de eso que vivieron y muchos padres dicen que sus hijos de repente se hacían pis encima o que se despertaban a la madrugada mal", detalló la mamá.

Antes de cortar la comunicación telefónica, María dijo que el siguiente paso es terminar de hacerle las pericias psicológicas a los chicos, y que luego de eso, aquellos que hayan mostrado signos de abuso deberán hacer una cámara Gesell.

"Una vez que estén los resultados de la cámara Gesell, ya con que un abuso se confirme, se lo podría detener. Él es profesor en otras escuelas, así que espero que también ya lo hayan sacado. Ahora estamos más tranquilos, logramos ayer que se le prohiba salir del país, sobre todo porque tiene familia en Australia y podría irse", cerró.