Bonadio procesó a Cristina Kirchner y a empresarios que pagaron coimas en la causa de los cuadernos

También pidió el arresto de la ex presidenta, pero esa medida no se podrá concretar porque tiene fueros.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefe de una asociación ilícita en la llamada "causa de los cuadernos" y además pidió su detención, una medida que no se podrá concretar debido a que tiene los fueros que la protegen.

La decisión del magistrado se esperaba para el viernes último, pero finalmente firmó hoy el procesamiento que incluye a ex funcionarios y empresarios que admitieron haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno anterior.

El juez procesó a la ex presidenta por la admisión de dádivas -veintidós (22) hechos-, en calidad de coautora; y cohecho pasivo -cinco (5) hechos-, en calidad de coautora.

En el expediente hay varios testimonios que le dieron sustento a la causa que se inició gracias a los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.

Las declaraciones como arrepentidos de Claudio Uberti (ex titular del organismo que coordinaba el control de las autopistas y una suerte de embajador paralelo en Venezuela), el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex financista Ernesto Clarens y el del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

El juez sostuvo que la causa da cuenta de la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".

El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó Bonadio.

Cristina Kirchner fue indagada en dos oportunidades por el juez, pero en las dos oportunidades se negó a contestar preguntas, rechazó las acusaciones y presentó largos escritos de descargo. La ex presidenta recusó a Bonadio, quien rechazó la medida y luego fue confirmado por la Cámara Federal.

Para Bonadio la ex presidente fue la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a recaudar dinero desde su cargo de presidente a través de varios mecanismos: el principal los pagos de sobornos por parte de las empresas dedicadas a la obra pública.

El magistrado consideró a la ex mandataria "jefa de una asociación ilícita" por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos, según consignó Infobae.

Bonadio procesó además a De Vido, López, Baratta, a Centeno y a Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia.

La lista completa de procesados

Cristina Kirchner, senadora y ex presidente

– Julio De Vido, ex ministro de planificación

– Ernesto Clarens, financista

– Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en planificación

– José López, ex secretario de Obras Públicas

– Germán Niviello, ex subsecretario de Obras Públicas

– Jorge Mayoral, ex secretario de Minería

– Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta

– Oscar Parilli, ex secretario general de presidencia de Cristina Kirchner

– Claudio Uberti, ex funcionario de Planificación

– Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa Cruz y amigo personal del matrimonio Kirchner

– José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido

– Hernán del Rio, ex chofer y secretario de José María Olazagasti

– Javier Fernández, auditor general

– Norberto Mario Oyarbide, ex juez federal

– Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio

– Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

– Armando Loson, presidente de Albanesi constructora

– Ángel Antonio Calcaterra, ex dueño de IECSA

– Enrique Pescarmona, titular de la compañía

– Carlos Mundin, de la empresa BTU SA

– Gerardo Luis Ferreyra, titular de Electroingeniería

– Claudio Javier Glazman, empresario del rubro inmobiliario

– Alejandro Ivanissevich, emnpresario de Emgasud

– Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de la construcción del Gasoducto del Noreste

– Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux

– Manuel Santos Uribelarrea, presidente de MSU Energy

– Luis María Betnaza, directo de Techint

– Jorge Balán, de Industrias Secco

– Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción

– Gabriel Romero, dueño del grupo EMEPA

– Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina

– Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro

– Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte

– Alberto Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte

– Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corporación América

– Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile

– Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa

– Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta

– Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética

– Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación

– Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación