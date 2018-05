Elecciones 2019 desde La Rosada: el temor al "outsider" y el pavor al "Tinelli candidato"

La cantidad de nombres postulados por los diferentes partidos políticos volvió a ser un habitual en los despachos de funcionarios, en el Congreso y en las legislaturas provinciales. Todos se quieren anotar en una disputa, en especial en la oposición, que no tiene claro todavía los nombres que buscarán imponerse en las elecciones ejecutivas del año que viene.

Pero mientras el arco opositor busca dirimir sus respectivas internas en la búsqueda de la mejor opción para cada uno de ellos, en la Casa Rosada volvieron a circular los temores por la aparición de "outsiders" a la política tradicional que pueden llegar a replicar la fórmula de Cambiemos. La crisis del 2001 generó la aparición de varios candidatos, inclusive personalidades conocidas del mundo del espectáculo, que decidieron meterse de lleno en la vida pública.

El principal exponente de ese grupo, por resultados, es el ahora presidente Mauricio Macri. En varios entornos hablan de la campaña de 2015, y la posterior plataforma de "cercanía con el vecino" como el segundo hito de esa línea de pensamiento. "Creamos algo que tenemos que mantener porque el ciudadano ya se acostumbró", explicó uno de los organizadores territoriales del oficialismo. El temor radica en que alguien que reuna esas características pueda llegar a replicar la fórmula. "No podemos dormirnos porque la gente ya busca eso, quiere ese contacto y si vos no lo hacés, lo puede capitalzar otro", agregó.

La advertencia llegó inclusive a los despachos más altos de la Casa Rosada. No por nada ya se habla de los problemas que podría causar si aparece alguien el año que viene que emule el papel que desempeñaron Francisco De Narváez en 2009 y Sergio Massa en 2013. Aunque en público no lo admitan, en el Gobierno esa persona tiene nombre y apellido: el conductor y empresario Marcelo Tinelli.

El recuerdo del cierre de campaña de Daniel Scioli en 2015 sigue fresco en la retina de Macri, que nunca tuvo buena relación con Tinelli, como tampoco con quien fue el ladero de "El Cabezón" en San Lorenzo, Matías Lammens, otro que también se quiere anotar, pero en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces la relación entre ambos fue tirante.

Tinelli tiene dos factores que aumentan ese temor. El primero es que no necesita "instalarse" como candidato. El segundo es son los logros de gestión. Tal y como Macri en Boca, Tinelli levantó a San Lorenzo que estaba a punto de irse al descenso. En menos de dos años logró la tan ansiada Copa Libertadores de América y el pasaje al Mundial de clubes. Después de su pelea con Lammens se alejó de la parte del fútbol y comenzó a centrarse en el básquet del Cuervo. Dos Ligas Nacionales de forma consecutiva 2015-2016 y 2016-2017 y una Copa de las Americas (2018) volvieron a posicionarlo como gestor. El fútbol del club, con el fuera del mismo, se debatió entre crisis y crisis.

Sin embargo no todo es color de rosas. Según explican la imagen negativa, en especial después de la fusión con el kirchnerismo y el Grupo Indalo, no es un dato a no tomar en cuenta. Rondaría el 35%.