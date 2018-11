La política de seguridad de Patricia Bullrich: "El que quiera andar armado, que ande armado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una insólita declaración vinculada al uso de armas por parte de la población civil. La frase despertó polémica y rechazo en las redes sociales, donde recibió innumerables críticas.

Además volvió a defender a Luis Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a un ladrón y que esta semana quedó al borde del juicio oral.

“El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado, Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”, disparó Bullrich, que despertó polémica e innumerables críticas en las últimas horas.

Sus declaraciones se dieron cuando se retiraba de un restaurante de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde un grupo de manifestantes reclamaba contra la ministra.

Antes, la ministra había defendido otra vez el accionar del policía Chocobar, a quien ya había recibido junto al presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada a principios del año.

Ahora, consideró que “si hay alguien que defiende a la gente no lo ataquen y no lo destruyan porque él como policía defendió a la gente”.

“Actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando”, respondió en un primer momento. Después se preguntó: “¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?”, agregó la ministra en su defensa a Chocobar.