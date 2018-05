Quién es Néstor Segovia, el sindicalista detenido durante la medida de fuerza del subte

Néstor Segovia comenzó su carrera muy lejos de los subterráneos: su primer trabajo fue como maestro panadero.

Eventualmente, ingresó al sector de talleres de la línea C de subte y vivió una vida que el mismo reconoce como descontrolada. "Nunca me planteé ser delegado: me gustaba salir a bailar, tomar cerveza, divertirme; así que siendo casado igual me iba los sábados y aparecía el lunes", supo relatarle a La Política Online.

Sin embargo, cuando la empresa le jugó sucio, comenzó a plantearse la idea de defender sus derechos. "Yo había ganado un concurso de un programa de coches españoles, trabajé una semana en eso y al que perdió, lo subieron como mecánico principal y a mí me pusieron como peón", recordó.

Fue allí cuando germinó la idea en convertirse en delegado de la sección taller y, poco a poco, el grupo minoritario que lo seguía terminó convirtiéndose en mayoría dentro de la AGTSYP. Paralelamente, también comenzó a militar en el MST.

Un estilo confrontativo

La detención no es el primer roce de Segovia con la Justicia. Después de un paro de subtes ocurrido el 31 de agosto de 2007 fue procesado por los delitos de "daño, daño agravado, lesiones leves y coacción". Eventualmente, terminó absuelto.

Sin embargo, nada atempera sus petardos verbales. Conocido por su estilo sin vueltas, tiempo atrás aseguró que el Gobierno de la Ciudad estaba "recontra boludeando" a los trabajadores del subte y enfrentó a Pablo Vilouta en un recordado duelo televisivo. "Vos no laburás, vos te dedicás a rosquear", le señaló al panelista.

Nosotros no vamos a aflojar le hacemos responsable al Señor gobierno de la ciudad larreta — Nestor Segovia (@nestor_segovia) 22 de mayo de 2018

Y hoy, Segovia volvió a inscribir una nueva frase célebre en la historia mediática argentina: "Larreta se comió la p..... de Macri", le lanzó a la prensa antes de ser detenido y trasladado por la Policía.