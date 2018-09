Quiere más: Macri dijo que está "listo para competir" por la reelección

El presidente Mauricio Macri continuó con su gira por los Estados Unidos, donde le concedió una entrevista al canal de noticias Bloomberg TV, perteneciente a la conocida agencia especializada en mercados, y negó que exista alguna posibilidad de que se tenga que volver a defaultear la deuda tal y como sucedió en 2002.

Asimismo, ante la consulta sobre si buscará o no su reelección el año que viene el jefe de Estado manifestó que se encuentra “listo para competir”. Tal y como sucedió durante los sucesivos discursos del presidente, como de sus ministros, volvió a repetir que la anterior crisis cambiaria y la actual crisis crediticia (como la definió el viernes el titular del Banco Central, Luis Caputo) originó que se tuviera que pasar “por cinco tormentas” pero remarcó que “Argentina está más fuerte que el año pasado”.

El jefe de Estado remarcó que no hay chances de que se produzca una nueva situación de volatilidad debido al "nivel de apoyo que estamos recibiendo de otros países, en especial con los Estados Unidos", a lo que remarcó que su administración se encuentra "comprometida" con este nuevo tipo de cambio que considera más competitivo que el anterior. Consultado sobre las necesidades financieras, y en el marco del inminente anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que "las exportaciones están creciendo al 20%; afortunadamente el pronostico muestra que no vamos a sufrir ni sequías ni inundaciones. Como consecuencia de eso los granos, que son nuestra principal exportación, van a tener un récord de producción".

Macri en la entrevista que le realizaron en Bloomberg Tv.

En un punto de la entrevista adelantó que si bien no habrá restricciones, ni controles de cambio, con el nuevo acuerdo con el FMI se establecería un esquema que, según transcendió, sería una banda con un precio mínimo en $32 y uno máximo en $40. "No vamos a implementar controles cambiarios, como la convertibilidad. Estamos trabajando con el FMI para presentar algo que va a traer más confianza ante esas fluctuaciones. No quiero dar detalles sobre el acuerdo. Va a mostrar una muy clara política monetaria que va a mostrar que vamos a reducir fuerte la inflación y nuestra necesidad de asistencia financiera", afirmó.

Consultado sobre si estaría de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, ante la situación del régimen de Nicolás Maduro y la gran lista de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, sostuvo que “todavía no es momento”, a lo que explicó que todavía el escenario no se encuentra en esa etapa ya que quedan varios canales internacionales en donde se tiene pensado avanzar como consecuencia de las mencionadas violaciones. Al finalizar la entrevista, Macri incluso bromeó con que la próxima vez le gustaría que se realice en español en vez de en inglés.