Un hermano del presidente Macri y Messi nuevamente involucrados en los Panamá Papers

El presidente Mauricio Macri y el capitán de la selección argentina Lionel Messi volvieron a estar en el centro de las filtraciones de los Panamá Papers por firmas offshore vinculadas a ellos o a sus familiares, según consta en los registros a los que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el consorcio de periodistas ICIJ que integran en Argentina La Nación, Infobae y Perfil.

Un dato no menor es que de las anteriores filtraciones en el único país en donde altos funcionarios se vieron involucrados y no hubo mayores repercusiones fue en Argentina, sino todo lo contrario ya que la Justicia terminó fallando a favor del jefe de Estado en donde sostuvo que no tuvo nada que ver con la causa.

En Islandia, por ejemplo, después de la revelación el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson presentó su renuncia al verse involucrado en la sociedad Wintris en donde depositó cerca de 4 millones de dólares en bonos del Estado.

En cuanto al presidente Macri, las nuevas filtraciones (que corresponden a acciones legales, correos y fuentes html comprendidas entre abril de 2016 y 2017) confirman que su hermano, Gianfranco, era el dueño del 100% de los fondos que pasaron por la sociedad BF Corporation creada por el estudio panameño Mossack Fonseca, de donde salieron los documentos.

La cronología es la siguiente; después de la primera filtración en abril de año pasado el mencionado estudio comenzó a contactarse con cada uno de los integrantes de las sociedades que creo para intentar cuidarse legalmente. Cuando llegó el turno de BF Corporation el estudio de abogados de Uruguay, Lussich Torrendell & Asociados (el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore), se negó a responder y dilató lo más posible la situación.

El hermano del presidente volvió a aparecer en los Panamá Papers.

En los correos entre ambos estudios de abogados, que publican los tres medios mencionados anteriormente, se sostiene que Lussich no tenía intención de revelar quiénes eran los verdaderos accionistas de la empresa. Como consecuencia de eso, Mossack Fonseca renunció a ser el agente de representación, dejó constancia en el registro público de dicho país. Ante ese escenario, Gianfranco utilizó el régimen de blanqueo de capitales abierto por su hermano para ingresar los 4 millones de dólares que tenía en las cuentas de dicha sociedad. Todo quedo registrado en diciembre de 2016 cuando Gianfranco presentó ante la AFIP una "declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior".

El hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco.

El caso de Messi es diferente. Después de la primera filtración, en donde se descubrió de la existencia de Mega Star Enterprises Inc, una empresa creada por estudio panameño y que no fue utilizada dentro del entramado de sociedades que llevaron a que el astro y su padre fueran condenados por evasión impositiva en España, la familia Messi emitió un comunicado en donde sostuvo que la mencionada sociedad se encontraba inactiva desde hacía tiempo.

Los Messi en 2013, luego de la acusación formal por parte de la fiscalía de Barcelona, iniciaron la compra total de la sociedad Mega Star Enterprises Inc. Tres años después, con la publicación de la primera filtración, afirmaron que esa sociedad se encontraba inactiva. Sin embargo eso no era así. Según se desprende de los mails entre el estudio panameño y los intermediarios uruguayos (el estudio Balmaren) que contrataron los Messi para la operatoria hubo enojo por parte de los segundos por la decisión Mossack Fonseca de emitir un ROS, tal y como sucedió con el hermano del presidente, por la negativa a informar a los titulares de la cuenta offshore, el origen de los fondos que pasaban por ella y su destino.

Lionel Messi nuevamente involucrado en los Panamá Papers.

"La familia Messi está confundida y se ha irritado tener que enterarse por la prensa de acciones unilaterales de Mossack Fonseca". Así comienza el mail firmado por el estudio el 26 de septiembre de 2016. "¡Es increíble pensando en el tremendo daño irreparable que nos ha causado este bufete!", cerraron los Messi.

Ni Macri, ni el capitán de la selección hablaron al respecto aún.