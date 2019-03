1

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner partirá hoy a La Habana. Sus abogados presentaron escritos en el juzgado de Claudio Bonadio, a pesar de que no tiene ningún impedimento para salir del país. Su viaje se debe a un tratamiento médico que está siguiendo su hija en la capital cubana.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

“No puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongado de tiempo”, dijo Cristina en un video difundido esta mañana en sus redes sociales. La hija de la ex mandataria había viajado en febrero a Cuba para capacitarse como guionista y se sometió a una serie de estudios médicos. “Los médicos dicen que no puede subir a un avión”, relató la ex mandataria, que cerró: “A los que me odian, les pido que se metan conmigo, no con ella”.