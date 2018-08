Sigue el conflicto: fracasó la reunión entre el Gobierno y los docentes universitarios

Este martes Mauricio Macri se reunió con los rectores de varias universidades nacionales para trasmitirles tranquilidad en medio del paro de los docentes que llevan a cabo desde hace cuatro semanas.

Sin embargo, en la mañana y tarde de hoy los gremios se reunieron para negociar una vez más la paritaria con los representantes del Gobierno, aunque finalmente desde los sindicatos anunciaron que no llegaron a ningún acuerdo y que la propuesta fue "una falta de respeto".

El Gobierno y los gremios docentes se reunieron para negociar la paritaria.

De esta manera, a la salida del Ministerio de Educación los gremialistas hablaron con la prensa, y ratificaron el paro docente hasta el 1 de septiembre en todos los establecimientos educativos del país.

“Pensamos que iba a haber una propuesta mejoradora, pero llegamos y nos manifestaron que pasábamos a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes. Fue una nueva falta de respeto”, contó a TN Sergio Zaninelli, dirigente de la CONADU Histórica.

Confirman que el paro en las universidades seguirá hasta el 1 de septiembre. Tras la reunión con el Gobierno, desde CONADU calificaron como "una falta de respeto" la propuesta que recibieron pic.twitter.com/VLODtKxWag — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 29 de agosto de 2018

Además, el gremialista comentó que los funcionarios del Ministerio "están muy condicionados" y "que el Gobierno nunca supo conducir esta negociación".

En este sentido, Zaninelli habló de la marcha nacional que se llevará a cabo mañana, donde miles de alumnos y docentes de las universidades publicas saldrán a calle para pedir aumento salarial y un freno en los recortes. "La marcha tiene que reventar en las calles", dijo el dirigente.

"Nos ofrecieron sumas remunerativas que no aplican al sueldo básico. El Gobierno no tienen financiamiento, el dólar se aprecia peso a peso y hay gran condicionamiento del FMI hacia el país", explicó también sobre los motivos por los que no les ofrecen un aumento mejor

De la reunión participaron el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, la Secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela y los secretarios generales de los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, CTERA, UDA, FEDUN y FAGDUT, quienes al no llegar a un acuerdo, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.