Puerta a puerta: los envíos por U$S 50 llegarán a los domicilios desde abril y sin pasar por Aduana

El servicio puerta a puerta internacional a través del Correo Argentino se simplificará, por así decirlo, a partir del 1 de abril, ya que todo el trámite se podrá realizar de manera online y no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra. En pocas palabras, el envío llegará directamente al domicilio del particular que adquirió el producto de 50 dólares o menos.

El Ministerio de Producción y Trabajo, informó, además, que se incrementará la cantidad y el monto de las compras que se realizan en el exterior por este mecanismo. A partir de abril se podrán ingresar al país 12 envíos al año de U$S 50 cada uno, no acumulables. Es decir que por año se podrán traer diversos productos de hasta U$S 600, pero no una sola compra de ese valor.

Actualmente, está permitido solo un envío anual, de U$S 25. De esta manera, AFIP publicará en los próximos días una resolución general con las modificaciones operativas del régimen. Esta decisión se implementará a través de un decreto presidencial que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días y fue tomada en conjunto por la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo, la AFIP-Aduana y el Correo Argentino.

“Es un paso más hacia la normalización e integración de la Argentina con el mundo”, dijo el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe.

“Simplificamos y mejoramos el trámite para que al ciudadano le resulte más simple comprar un producto en el exterior y recibirlo en la puerta de su casa. Así brindamos transparencia al sistema. Estamos normalizando la economía para continuar trabajando en la integración de nuestro país al mundo”, agregó.

A partir de abril, el consumidor -luego de concretada la operación online en el exterior- deberá ingresar al Portal de Envíos Internacionales del Correo Argentino (https://www.e-pago.correoargentino.com.ar) para concretar el aviso de compra y gestionar la entrega en su domicilio, sin necesidad de ingresar a la página web de la AFIP ni contar con clave fiscal.

De esta forma, el comprador recibirá la notificación de la llegada del envío al país a través de su mail, en lugar de un telegrama; realizar la declaración de contenido; el pago de los derechos de importación -de corresponder-; y la tasa de gestión Correo.

También le permitirá conocer en todo momento dónde se encuentra el envío y saber con exactitud el día en el que lo recibirá en su domicilio. Gustavo Papini, director general de Correo Argentino, dijo que “el nuevo servicio puerta a puerta busca responder a los desafíos del comercio electrónico internacional, ofreciéndole a los compradores velocidad en la entrega”.

“Además y para aquellos envíos clasificados por Aduana para retiro presencial, el Correo podrá representar al destinatario y así evitar que tenga que trasladarse hasta una sucursal con asiento de aduana para retirar su envío. El comercio electrónico internacional es parte fundamental en el desarrollo del negocio de la paquetería, uno de los pilares estratégicos en la transformación del Correo”, detalló el funcionario.

Por último, el director general de Aduanas, Diego Dávila, resaltó que "con estos cambios estamos simplificando el trámite de envíos postales internacionales y, a la vez, mejorando la eficiencia del sistema de control aduanero, gracias a la incorporación de nueva tecnología".