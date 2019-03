¡Como Pampita! La China Suárez reveló qué haría si Benjamín Vicuña le llega a ser infiel

Todo comenzó aquel 11 de diciembre de 2015. Fue un viernes a la madrugada, cuando Pampita sorprendió a su por entonces marido Benjamín Vicuña, infraganti, en un motorhome de filmación con su coprotagonista del filme “El hilo rojo”, Eugenia “La China” Suárez. Desde entonces, no hubo un solo día donde la polémica y el escándalo no rodearan a este trío.

El tiempo pasó. El actor chileno y la ex protagonista de Casi Ángeles le confesaron su amor al mundo, tuvieron una hija, a la cual llamaron Magnolia, y tienen la idea de concretar sus deseos de casarse en el corto plazo. Pero este anhelo se vio interrumpido en varias oportunidades a causa de la apretada agenda laboral de ambos. En este caso, el lanzamiento de “Argentina, tierra de amor y venganza”.

El vínculo entre ambos está más que consolidado, razón por la cual La China no dudó en referirse a la fidelidad de su pareja y advertir como tomaría una supuesta infidelidad del padre de su hija menor. “Es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa”, reconoció la actriz en diálogo con la revista Gente.

Y agregó, ¿con un palito para Pampita?: "Sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo”.

Sin embargo, la China Suárez dejó en claro que no toleraría un desliz de parte de Vicuña: “Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo”.

Esta última declaración llama la atención, considerando cómo y cuándo nació el amor entre los protagonistas de ATAV. En aquel entonces, Pampita y el actor chileno estaban atravesando una crisis. Vicuña ya había abandonado la casona familiar del barrio de Nuñez, ubicada sobre la calle Mendoza, que compartía con Pampita.

Tras la exposición de los audios, ambos pidieron respeto por su intimidad y, a su manera, daban a entender que intentaban “pelear por la relación”. Algo que no ocurrió. La morocha comenzó a formar una desconfianza extrema hacía su ex marido. Llamémoslo intuición femenina o destino. Lo cierto es que gracias a su instinto y a un mensaje de texto, estuvo en el lugar correcto.

Uno de los fuertes descargos de Pampita contra La China.

Aquella madrugada de diciembre, la modelo estaba divirtiéndose con amigas en un boliche cuando recibió la información de que Vicuña y Suárez estaban muy acaramelados en el motorhome. Fue entonces que Pampita se quiso sacar las dudas: “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer”, había dicho la modelo.