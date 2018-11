[Exclusivo] Otra víctima de acoso de Ciccioli rompió el silencio: "Me mandaba fotos de él, de su miembro"

La situación de Martín Ciccioli empeora con el correr de los días tras la causa por “acoso sexual” que le inició la modelo Nieves Jaller, quien días atrás rompió el silencio y aseguró que el periodista le enviaba fotos, videos y mensajes explícitos como una suerte de modalidad que tenía a la hora de intentar “seducirla o conquistarla”, por llamarlo de alguna manera.

Martín Ciccioli fue denunciado por acoso sexual.

Pero en diálogo con BigBang, Jaller había advertido que no estaba sola y que eran muchas las chicas fueron víctimas del acoso constante del conductor radial. Este, por ejemplo, es el caso de Florencia Brousse, una joven modelo de 24 años, ajena al medio, que admiraba a Ciccioli por su labor en el programa “Lado C” y que hoy en día está “asqueada” por todo lo que está viviendo.

Ante la consulta de este portal, Brousse recordó cómo interactuó con el periodista de canal Trece y TN por primera vez. “Lo admiraba como periodista, por su trabajo en Lado C. Entonces agarré y lo seguí por Instagram. Ahí le mandé un mensaje que decía: ‘Martin te admiro, me encanta lo que haces, sos un genio´. Pero nunca me imaginé que me iba a seguir y a responder”, contó.

Según le detalló a este sitio, el periodista especializado en recorrer el conurbano bonaerense y los barrios más relegados del país le respondió el mensaje al otro día. “Empezó a preguntarme como me llamaba, que edad tenía. Pero en tan solo minutos me pidió el número diciéndome que me iba a pasar notas exclusivas del Lado C”, explicó, molesta por lo que sucedió después.

Algunos de los chats entre Ciccioli y Brousse.

Cuando aceptó darle su número de teléfono, Ciccioli la llamó y le comenzó a hacer todo tipo de desagradables pedidos como, por ejemplo, un “topless en primer plano, sin ombligo y sin cabeza” para poder deleitarse con su figura. “Al principio me reía de todo lo que me mandaba con mis amigas, pero después me agarró miedo por su insistencia”, dijo.

Y agregó: “Se ponía muy insistente. Si no le contestaba, me llamaba, me mandaba mensajes y audios. Me empezó a agarrar miedo y lo bloqueé. Yo tengo una amiga que es maquilladora, le conté todo ella y me contactó con Nieves. Fue ella (por su amiga) la que me mandó la noticia de que Nieves había denunciado a Ciccioli por acoso. Me dio cierto alivio”.

Brousse afirmó que le hubiera gustado haber sido ella quien le iniciará acciones legales al periodista por acoso, pero aseguró que al no ser tan conocida en el ambiente la iban a tratar de mentirosa. “A mí me hubiera gustado (denunciarlo), pero quién me iba a creer. Ahora que aparecieron dos chicas y el músico (por Gaspar Benegas), decidí hablar. Me siento más contenida”, aclaró.

Según le detalló a BigBang, le mandaba videos –a los que tuvo acceso este medio- moviendo la lengua con saliva, audios “asquerosos” donde le pedía tener relaciones y hasta fotos de su pene en primerísimo plano. “Me decía que me quería hacer esto, besar no sé qué. Fotos de él, de su miembro. Yo no descargaba nada porque me daba asco”, siguió con su relato.

Y sumó: “Lo bloqueé de todos lados. Esto duró uno o dos meses porque después no aguanté más. Me da lástima, yo lo tenía allá arriba, los admiraba enserio. Me da pena. Sé que es un tipo inteligente, pero debe tener un problema sexual. Se habla y se contesta solo. Cómo que una está metida en su juego cuando ni siquiera le da una señal”.

Por último, la modelo remarcó que cuando el periodista empezó con el tema sexual “le dejé de hablar y si lo hacía solo le preguntaba si no le daba vergüenza lo que estaba haciendo. Corté comunicación con él. Ama su boca. Me mandaba fotos y vídeos de su boca, hablaba mucho de sus labios. Él creía que a mí me calentaba su boca sus labios... todo ilusión de él”, disparó.

Una de las tantas imágenes que le envió Ciccioli, algunas irreproducibles, a la modelo.

Y sentenció: “Yo le conté esto a mi pareja, él quería que empiece acciones legales y yo no quería porque tenía miedo. Mirá si me voy a meter con Ciccioli. Pero ahora estoy haciéndole acciones legales. Si hay más víctima de este hombre, me gustaría pedirles que hablen. No puede ser que estén sentado en los programas. Es un peligro, no quiero polemizar, pero creo que es peligroso”.