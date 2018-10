"Inmundo, cínico y enfermo": Jaller apuntó contra Ciccioli luego de que acosara a una actriz porno

La bailarina, modelo y vedette, Nieves Jaller, volvió a apuntar contra Martín Ciccioli luego de que se dieran a conocer algunos chats que demuestran como el periodista de Telenoche acosó de la misma manera a la ex actriz porno, Marina Trébol. “Parece q hay un enfermo suelto y se llama Martin Ciccioli… ¿qué más opinan ahora?... qué bueno que la justicia avanza”, escribió la morocha.

A través de las redes sociales se dieron a conocer más capturas de chats donde se lo puede ver a Ciccioli intentando, a su manera, seducir a Trébol, ofreciéndole hablar con los directivos de la radio para que la incorporen. “Soy Martín, radio, éxito. Estás vampira a esta hora, vampira mala. Yo te arreglo y tenés vacaciones de invierno”, se observa en una de las capturas.

La conversación entre Ciccioli y Trébol.

Y sigue: “Dale Marina, si veo al jefe le hablo de vos. Vos sos bien de radio”. Sin embargo, en otra conversación el clima se pone más tenso cuando el periodista directamente le confiesa que quiere tener relaciones con ella. “¿Telo, café, bar? Me la voy a tocar, aunque te rías. Vas a gritar de placer y te la voy a chupar”, escribió, sumando fotos de su miembro viril.

En diálogo con Implacables –el ciclo de Canal 9- Jaller ratificó sus dichos contra Ciccioli, advirtió que el periodista en su momento fue su vecino y aclaró que lo denunció porque ya “la tenía cansada” toda esta situación. “Nosotros no teníamos una relación de pareja... él está casado. Como un cínico, él buscaba otros medios y volvía con lo otro”, dijo Jaller.

En esa línea, agregó que conoce tanto a la esposa como a los hijos del conductor de “Lado C” y explicó que mucho del material que le envió Ciccioli por WhastApp se perdió debido a que tuvo que cambiar de teléfono varias veces para intentar deshacerse de él. Pese a esto, advirtió que tiene intactos los mensajes que éste le envió por otras redes como Facebook.

"Conozco a su esposa y a sus hijos del barrio, porque también éramos vecinos. Por eso me da mucho pudor. No quiero destruir una familia, simplemente quiero que se me respete a mí como mujer y como persona", dijo. En este contexto, Jaller reconoció que ella no sería la única persona a la que acosó Ciccioli y negó querer “destruir” la imagen del cronista.

Bueno . Parece q hay un enfermo suelto y se llama @MartinCiccioli ... que más opinan ahora ?... que bueno q la justicia avanza. La televisión No va a poder Tapar el Sol con un Dedo ... #inmundo — NievesJaller (@Nievesjaller) 30 de octubre de 2018

A pesar de esto, sentenció: "Este tipo me da asco y yo no lo destruí. Si él no cuidó a su familia haciéndome lo que me hizo a mí y a otras mujeres yo no tengo la culpa. Es la primera vez que me sucede algo así y por ahora no puedo hablar más. Las otras chicas van a hablar por ellas".

A través de Twitter, Jeller compartió varios videos del periodista donde se lo puede ver sosteniéndose el bulto del pantalón o solo un cuadro de la boca de Ciccioli donde saca la lengua y hasta se babea mientras intenta “conquistar” a la morocha.