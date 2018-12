"Juan Darthés no fue el único": Brenda Asnicar habló de los acosos a menores en "Patito feo"

Pasaron más de diez años desde aquel lunes 3 de noviembre en el que El Trece emitió el último capítulo de la tira infantil Patito Feo. La ficción quedó una década después sumergida en un profundo escándalo después de que Thelma Fardín, miembro del elenco, denunciara por violación a Juan Darthés, protagonista de la novela. Ahora, Brenda Asnicar volvió a hablar de la denuncia penal que sigue adelante en Nicaragua, país en el que se encontraban de gira al momento en el que tuvo lugar la presunta violación.

Brenda Asnicar denunció otros acosos durante las grabaciones de "Patito Feo".Thelma Fardín y Brenda Asnicar en una ficción anterior a "Patito Feo".

"No me lo hubiera imaginado nunca, jamás. Me dejó anonadada. No encuentro explicación", reconoció Asnicar en diálogo con la revista Para Ti. "Me tocó mucho. Además, nosotras trabajamos juntas bastante tiempo antes. Hicimos un programa en Canal 7, cuando teníamos 13 años, y siempre fuimos muy buenas compañeras. Thelma es una chica increíble", sumó de inmediato.

Consultada sobre si reactivó el contacto con Thelma luego de la denuncia, la actriz reconoció: "Con la gravedad que tiene, hay que ser muy respetuoso. Yo no quiero hablar de más porque siento que es una historia muy dolorosa. Estamos conectadas, pero no hablé directamente. Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Me parece que este momento exige muchísimo respeto. Lo que menos quisiera es ser invasiva".

"Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas"

Asnicar también recordó el episodio que este año denunció en la misa de Mirtha Legrand: "Un compañero de elenco mayor de edad me dijo que me quería desvirgar". "Cuando conté esto quedó todo el mundo espantado. Es un horror. No fue él (por Darthés)", aclaró, al tiempo que la periodista le preguntó: "Entonces había más de un mayor queriendo abusar de las adolescentes". ¿Qué respondió Asnicar? "¿Te parece raro? A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Salir a luchar por los derechos".