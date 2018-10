Lengua larga: Jaller subió un video de Ciccioli en el que literalmente se le cae la baba

La bailarina Nieves Jaller está totalmente decidida a escrachar y dejar en ridículo en las redes sociales a Martín Ciccioli, el periodista de El Trece y TN que le envía desde hace un tiempo videos y mensajes de mal gusto.

Sin ir más lejos, la modelo compartió un gran número de conversaciones que demostrarían el acoso que viene sufriendo por parte del panelista.

Ciccioli fue acusado por acoso sexual.

Pero fueron muchos los internautas que acusaron a la morocha de difamar al periodista por alguna cuestión “económica”, razón por la cual además decidió compartir en su cuenta de Twitter una serie de videos donde, entre otras cosas, Ciccioli se sostiene su miembro, le saca la lengua mientras se babea y la invita a tener relaciones en un hotel alojamiento.

"Les pido disculpas por tan desagradables imágenes del 'señor' Martin Ciccioli pero estas pruebas serán las últimas que subiré junto a mi denuncia en breve para q No haya dudas sobre mi persona.. después de esto fue bloqueado una vez más"

En el primer clip que compartió, se lo puede ver al periodista manejando mientras se graba el “bulto” de su pantalón y dice: "¡Mirá, eh! mirá como está. No la puedo sacar porque estoy manejando. ¡El periodista más caliente y la que mejor sabe tener sexo!".

En la segunda parte de este video, se lo oye agregar con mucho énfasis: “Parece que soy un loco que te dice… Mirá que plano raro que estoy haciendo…. estás manos, estos dedos en vez de estar tocando un volante ¿qué tendrían que estar haciendo?”.

"Por que no dice el 'señor' Martin Ciccioli lo que debería estar haciendo !?? Con esos dedos .. además de conducir como corresponde"

Ante las imágenes que iba publicando en las redes sociales para demostrar que sus palabras eran ciertas, la ex pareja de Ale Sergi, el cantante de Miranda, escribió: “Les pido disculpas por tan desagradables imágenes del ´señor´ Martin Ciccioli, pero estas pruebas serán las últimas que subiré junto a mi denuncia en breve para que no haya dudas sobre mi persona”.

Y aclaró: “Perdón otra vez, pero a mí me dio tanto asco como a ustedes. Es un inmundo Ciccioli, triste y acosador. Nunca hubo respuestas de mi parte después de esto fue bloqueado una vez más. Me da vergüenza, pero no tengo por qué tener. Este tipo es culpable, no yo”.

"Me da vergüenza ... pero no tengo por qué tener .. este tipo es culpable, No yo"

Acompañado a este descargo, Jaller compartió un breve video donde se ve solo la boca del periodista, sacando su lengua y hasta babeándose. Para comprobar su inocencia, Ciccioli decidió acudir ante la Justicia para autodenunciarse, un derecho que tiene cada persona para pedir que se la investigue cuando fueron acusadas de algo y quieren demostrar su inocencia.