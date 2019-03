Redobló la acusación: Miriam Lanzoni mostró cómo está la casa que le vendió Georgina Barbarossa

Miriam Lanzoni sorprendió a propios y extraños el jueves al contar que fue estafada por Georgina Barbarossa. Según contó la panelista, la conductora le vendió una enorme casona en Colegiales con severos problemas de cimientos, humedad y muebles, que en ningún momento –según relató la ex de Alejandro Fantino- fueron notificados por la ex dueña del hogar a la hora de la venta.

“Me iba a mudar y ese día se me vino abajo la casa. Le escribí ‘¡Georgi!’ y me bloqueó. No me la vendió barata, fue a un precio divino –ironizó-. Estaba amoblada con muebles que tapaban la humedad, tapando caños rotos. Cuando me iba a mudar, ese día se larga a llover y se me cayó el piso de la cocina porque estaba pegadito con Fastix”, relató en Los Ángeles a la mañana.

La casa ya se encuentra en obra.

Pero como muchos dudaron de sus dichos, Lanzoni dio a conocer algunas fotos que prueban el pésimo estado en el que le dejó Barbarossa la vivienda: “¡Está en ruinas!”. En las imágenes se puede ver el suelo de la cocina inundado, paredes repletas de humedad, las puertas de los muebles rotos y zonas afectadas por la inundación, entre otros problemas.

Muebles rotos.

Humedad en casi todas las paredes.

El pisos inundado.

Si bien detalló que la casa ya está en reparación, aseguró que la obra tardará al menos cuatro meses y que Barbarossa también le vendió diez aires acondicionados que no funcionan: “También le había comprado unos aires y no funcionan. Le escribí, le puse ‘Georgi, no andan’. ‘No sé, no es mi culpa’, me respondió y me bloqueó. Le mandé mil mensajes pero no los estaría leyendo”.