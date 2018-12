Los hijos de Rosana y su femicida: su sorpresiva reacción y cómo viven tras la muerte de su padre

La muerte de José Arce fue un antes y un después en la vida de Gerónimo y Nehuén. Son los hijos de Rosana Galliano, la mujer asesinada por un grupo de sicarios contratado por su ex marido, Arce; y por su suegra, Elsa Aguilar. Ambos fueron condenados a prisión perpetua, aunque recibieron el beneficio de la domiciliaria en la misma casa en la que Rosana recibió los balazos en enero de 2008, ubicada en Exaltación de la Cruz.

Como si no hubiera sido poco para la familia Galliano, los dos hijos que Rosana tuvo con su femicida vivieron con su papá hasta el día en el que falleció. Parecía que esa condición había terminado. Por fin los adolescentes, de 14 y 13 años, vivirían con su familia materna, pero no resultó. Tras pasar unos días en lo de la tía materna, Gerónimo decidió volver a vivir con su abuela paterna, también condenada por el homicidio de su mamá.

Arce junto a sus hijos.

"Creo que Arce le metió en la cabeza que él se tiene que hacer cargo de su abuela. Estaba desorientado cuando el papá murió. Nos preguntaba a mi mamá y a mi si ellos tenían decisión de sus cosas y qué iba a pasar de ahora en más. Pero no imaginamos esta decisión", se lamentó Oscar Galliano, hermano de Rosana a BigBang.

Rosana fue asesinada en 2008.

Hace poco más de un mes, Arce murió, a los 70 años, luego de haber estado internado por un ACV hemorrágico en el Hospital Sanguinetti. Pese a ello, el calvario judicial por la tenencia de los hijos de Rosana y Arce continúa. Ambos son menores de edad y habrá que espera la decisión del juzgado de familia para determinar la tutoría de los adolescentes.

CÓMO VIVEN LOS JÓVENES

Gerónimo y Nehuén pasaron hasta la semana pasada con su tía materna Mónica. Pero el mayor tomó sus cosas y volvió a la casa en la que su abuela cumple la condena por el crimen de su mamá. "Gerónimo se molestó por la cantidad de notas sobre la muerte de su papá. Hasta se enojó conmigo porque pensó que era mi culpa debido a que siempre hablé con los medios. Pero siempre lo hice en busca de Justicia por mi hermana. Le explicamos que no nos alegró la muerte de su padre. No estamos de fiesta por la muerte de Arce, pero entiendo que son adolescentes, debemos darles tiempo para que comprendan", aclaró.

"No estamos de fiesta por la muerte de Arce pero entiendo que son adolescentes, debemos darles tiempo para que comprendan"

Los jóvenes dependen de una decisión judicial para vivir con la familia materna. El último que tuvo la causa fue el juez Carlos Ruiz del Tribunal 5 de San Isidro.

La madre de Rosana junto a sus nietos, hace dos años.

Hasta el momento, sólo mantenían algunas visitas familiares y llegar a esa posibilidad no fue un camino sencillo. "Nos costó mucho poder mantener el contacto. Y cuando lo logramos, Arce y su madre llamaban constantemente a los chicos. Se les notaba la tensión. Cambiaban de actitud y no permitían que se revinculen. Incluso, cuando comenzaron el psicólogo se mostraron mejor pero al mes Arce pidió al juzgado que dejen de ir y logró que les retiren la asistencia. Teníamos todo en contra siempre", detalló.

EL FUTURO

Otra de las posibilidades es que Gerónimo solicite irse a vivir con su tía paterna, Ester Arce. Ella está instalada hace varios años en los Estados Unidos, pero momentáneamente viajó a Buenos Aires por la muerte de José.

"Gerónimo dijo en un momento que su intención era irse del país. Quería irse con su tía. No sé qué pasará. Todo es posible. Estamos en una instancia en la que debe intervenir un juez de infancia para ver cómo sigue todo. Pero puede ser que el juez de turno esté trabajando con esto y no nos avisen, como ocurrió siempre, nos enteramos últimos", dijo indignado.

La casa en donde asesinaron a Rosana.

Los jóvenes estudian y mantienen una vida social activa. Entre las salidas con sus amigos, el estudio y sus hobbies intentan estar ocupados. "Gerónimo toca el clarinete. Mi esposa conecta con él al hablar de música. Quizás mi vínculo ahora no sea tan fácil como en otros momentos, pero sé que lo recompondremos", aseguró Oscar.

LA ABUELA DEL TERROR

Elsa Aguilar tiene 86 años. Está acusada de "homicidio calificado por el vínculo" por ser parte de la organización del crimen de Rosana. Se la acusó en una primera instancia como la encargada de abonarle a los sicarios. Pero ella lo negó ante la Justicia.

Elsa Aguilar, la madre de Arce.

Para los Galliano, que Gerónimo viva con su abuela paterna no es una tranquilidad. "La madre de Arce es terrorífica. Cuando el papá estaba vivo, el más chico dijo que se quería ir de esa casa, pero Arce le dijo que si se iba no le permitiría volver. Finalmente declinó su decisión. Ahora debe pasar que Nehuén tomó la muerte de su padre como un momento para alejarse de todo eso. En cambio, Gerónimo prefirió cumplir con el cuidado de su abuela", explicó Oscar y siguió. "Gerónimo es más parecido a Arce en las reacciones, incluso físicamente. En el caso de Nehuén no tanto. Él está como aliviado, pero se muestra a la defensiva".

Pese al dolor por la muerte de Rosana, la familia siempre intentó seguir al pie de la letra las recomendaciones brindadas por los psicólogos que trataron a los menores. "Nos recomendaban que no hablemos del tema si ellos no preguntaban, ni intentemos hablar mal del padre ni la abuela. Pero no te imaginás el veneno que me agarra al escucharlos defender al padre. A mis sobrinos les dije que no le guardaba rencor a su padre, pero que me entiendan que mi lucha es por mi hermana", explicó Oscar.

Los chicos cuentan con todas las fotos y recuerdos de su mamá. No preguntan sobre ella, ni hablan de sus sentimientos. Evitan demostrar que la extrañan, pero cuando lo hacen conmueven a la familia completa. Oscar recuerda un gesto que los emocionó hace unos pocos meses. "Nehuel escribió 'Mamá te extraño, me haces mucha falta', en el día de la madre de este año. Hasta entonces no había escrito nada. En cambio Gero es más reservado", sumó con emoción.

Foto familiar en la casa de los Galliano.

Casi en el final de la charla, Oscar recuerda un dato no menor. "Ester, la hermana de Arce, le había advertido a Rosana que se cuidara. Le dijo que su madre (por Aguilar) y su hermano (José Arce) eran peligrosos. Fue al pasar y mirá cómo terminaron las cosas", se lamentó.

Por último, ante la consulta sobre la herencia de los menores, Oscar remarcó que no es un tema del interés de la familia de Rosana: "Siempre Arce intentó instalar que a nosotros nos interesaba su dinero. Pero nunca reclamamos nada, ni nos interesa ni sabemos qué les corresponde a los chicos. Ese tema lo verán los abogados si ellos lo reclaman", comenzó, y siguió: "Tengo entendido que la casa en la que vivían con Arce estaba a nombre de Aguilar, pero hace un tiempo cambiaron la titularidad para que sea Ester la que aparece en la documentación. Es algo que no nos metemos. Sólo queremos estar con ellos y lograr una relación estable, cercana", cerró Oscar con un tono en la voz que pide paz y algo de alivio entre tanto dolor.