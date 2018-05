Chau, chau, chau: según una encuesta, el 80 por ciento no votaría a Tinelli

El empresario y conductor Marcelo Tinelli ya dejó bien claro que en su horizonte se encuentra el mundo de la política. En la Casa Rosada, tal y como contó hace un mes Big Bang, miran con recelo esa situación por el temor a un "outsider" que pueda aparecer como "la no política" y "lo nuevo". Sin embargo siempre sostuvieron que la imagen negativa que tiene el conductor en el electorado es uno de las principales anclas del oriundo de Bolivar.

Una encuesta de Giacobbe y Asociados parecería darle la razón al argumento del oficialismo. En el sondeo se detalla que Tinelli tiene un 57,5% de imagen negativa dentro del electorado con tan sólo un 12,2% de positiva.

La imagen negativa de Tinelli se encuentra en un margen alto.

Pero no sólo eso. El 80% de los encuestados consideró que no lo votaría a Tinelli en el caso de una elección presidencial. Las cifras desglosadas por cuestiones ideológicas se mantienen en los mismos parámetros. El porcentaje es aún mayor entre los votantes de Cambiemos que no lo votarían en un 88%. En el kirchnerismo esa cifra baja hasta el 77,2%, mientras que con los peronistas alcanza el punto más bajo con el 70,9%.

La intención de voto de Tinelli sólo llega al 8,6%.

La encuesta fue realizada el 29 de mayo, se encuestaron 2.000 casos con una modalidad de cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, y con un margen de error del 2,2%. La modalidad fue preguntas en dispositivos móviles. Cuando se les preguntó que lo definan en palabra la principal fue "Oportunista" seguido por "Empresario", "Conductor", "Falso", "Showman", "Chanta" y "Payaso".

Las palabras con las que identificaron a Tinelli en la encuesta.

Tinelli tomó la decisión de comenzar a sondear el terreno desde hace tiempo. Para tal empresa comenzó a trabajar muy de cerca con el empresario y ex diputado nacional Francisco "Colorado" De Nárvaez y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. La intención de los últimos movimientos, según pudo saber este medio, era comenzar a ver qué tanta agua tiene la pileta a la hora de lanzarse. Sobre todo con la estrategia que se podría llegar a implementar.

La idea sería mostrar un recorrido similar al de Macri en sus inicios: un empresario exitoso que desembarcó en un club de fútbol en donde replicó su éxito. Pero si bien San Lorenz, con Matías Lammens como presidente y Tinelli como vice logró la tan ansiada Copa Libertadores en 2014, la situación actual dista de ser la mejor.

San Lorenzo tiene un pasivo de más de $800 millones, con un crecimiento exponencial desde el anterior balance presentado hace tres años. A su vez, las disputas internas de poder llevaron a que Lammens y Tinelli se encuentren en veredas opuestas. Por eso Tinelli se alejó del fútbol, donde el club no registra resultados trascendentes en los últimos tiempos, pero se concentró en el básquet, donde el equipo salió bicampeón y obtuvo la Liga de las Américas.