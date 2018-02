Escándalo en el juicio por la AMIA: el tribunal apartó al abogado del Ministerio de Justicia

La decisión del ministro Germán Garavano de designar al abogado José Console como representante de la cartera en el juicio por encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, sigue provocando consecuencias judiciales y políticas, en una escalada que no se sabe cuándo terminará.

Esta mañana el Tribunal Oral Federal N°2 resolvió apartar a Console del debate oral y público porque el letrado trabaja además como letrado en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jueces del tribunal oral resolvieron comunicar la decisión al tribunal de ética del Colegio Público de Abogados porteño, a la Oficina Anticorrupción y al mismo Consejo para determinar si debe iniciar acciones para aplicarle una sanción o iniciarle una causa.

Menem es uno de los acusados en el juicio oral.

"Corresponde apartarlo del rol de abogado de la querella y dejar sin efecto su designación en autos", sostuvo el juez Jorge Gorini tras explicar que su designación resultaba incompatible de acuerdo a las leyes de la Constitución de la Ciudad, a la ley orgánica del Poder Judicial porteño y al reglamento del Consejo de la Magistratura.

"La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los jueces o funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio que no sea la docencia", remarcó Gorini antes de leer la resolución del Tribunal.

A comienzos de febrero, cuando se reanudaron las audiencias del juicio oral en el que se encuentra como acusado el ex presidente Menem, Console realizó el alegato en representación del Ministerio de Justicia. En su alegato no denunció a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, una decisión que fue criticada por los familiares de las víctimas.

Console trabaja con Angelici en Boca.

Por esa decisión de no acusar a los ex fiscales, otro de los acusados en el juicio, el ex reducidor de automóviles y actual abogado Carlos Telleldín, denunció a Garavano por los posibles delitos de encubrimiento, peculado y encubrimiento de los deberes de funcionario público. Según Telleldín, Console no acusó a los ex fiscales porque Garavano tiene amistad con ellos. Dijo además que la esposa de Barbaccia trabaja en la Unidad de Información Financiera (UIF) y que habría sido empleada de la ex SIDE.

Pese a la controversia que se generó por el alegato de Console, los jueces del tribunal oral resolvieron que es válido porque en esa audiencia estaba presente además el otro abogado del Ministerio, Horacio De Filippo, quien ahora quedará cargo de la representación de la cartera de Justicia en las próximas audiencias.

La designación de Console y la decisión de Garavano de no acusar a los ex fiscales ya provocó encontronazos dentro del Gobierno. Elisa Carrió y el ministro se cruzaron en público y hasta hubo amenazas de pedido de juicio político contra el titular de la cartera de Justicia.

Garavano fue denunciado por uno de los acusados en el juicio.

Console milita en el equipo judicial de Daniel Angelici, el presidente de Boca, empresario de juegos de azar y operador en Comodoro Py, del presidente Macri. La pelea Angelici vs Carrió es histórica, con lo cual esta cuestión suma un capítulo más. Angelici integra el Tribunal de Disciplina de Boca, según consigna en sus tarjetas personales.

Los abogados históricos de la Unidad AMIA del Ministerio, que venían participando desde el comienzo en el juicio, ya habían sido desplazados cuando Cambiemos desembarcó en la Casa Rosada, en diciembre de 2015.

Console reemplazó ahora a Enrique Ventos y rompió el acuerdo tácito que existía entre las querellas de acusar a Mullen, Barbaccia y al ex juez Galeano por las irregularidades cometidas en la investigación del ataque contra la mutual judía.

El affaire Console no hizo más que generar enojo entre los familiares de las víctimas, interesados en el devenir del juicio oral más importante que se realiza en estos momentos en todo el país.