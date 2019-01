Gisela Berger denunció que recibió maltratos y amenazas por parte de Daniel Scioli

La modelo Gisela Berger habló sobre sus denuncias contra su ex pareja y madre de su hija, el ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional, Daniel Scioli, y denunció que recibió amenazas de muerte por parte de su entorno ante la negativa de apoyar una eventual campaña. “Tuvo maltratos conmigo”, relató visiblemente nerviosa en declaraciones a América Tv.

La modelo contó detalles de las amenazas que sufrió de parte del ex candidato a presidente del kirchnerismo.

“En el viaje me amenazó. En algún momento las cosas se empezaron a poner más tensas, había otras personas ahí y por el momento me estoy quedando callada”, agregó la modelo que remarcó que el punto de quiebre se dio durante un viaje que estaban realizando junto al legislador.

Berger incluso remarcó que “la violencia psicológica que sufrió” por parte de Scioli “fue peor que la física” y criticó al ex mandatario por “reírse de la gente humilde”. A lo largo de la entrevista Berger contó algunos detalles de la relación entre ambos. “Yo seguí con él porque yo lo amaba, no por plata ni por los viajes ni nada de eso. Yo realmente me enamoré de él”, dijo antes de denunciar que le dijeron: "Me iban a matar”.

La pareja durante el bautismo de su hija, Francesca Scioli.

Visiblemente conmocionada por la situación sostuvo que el entorno que rodea al ex candidato presidencial del kirchnerismo “está acostumbrado a estas cosas”.

“Lo que querían es que no hable. Yo lo perdoné porque estaba enamorada, porque es el papá de mi hija, yo lo que quería es formar una familia. Yo no quiero ir para ningún lado con él”, continuó antes de mandar una advertencia directa a Scioli. “Si la cosa sigue yo voy a seguir contando. Vos hacé lo que quieras pero yo me separó. Me dijo a dónde vas a ir con una nena. Estaba presa en la casa”, retrucó. “No voy a seguir hablando. Él tiene toda la plata del mundo y todo el poder del mundo para hacer sufrir a la gente humilde”, concluyó.