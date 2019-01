El llanto de Maru Botana después de que Edenor la escrachó por "colgarse" de la luz

La cocinera Maru Botana rompió el silencio después del escándalo que significó que uno de sus locales, el de Altos de San Isidro, se encontrara “colgado” de la luz. Es que después que Edenor dio a conocer el caso se volvió viral la noticia sobre lo que sucedió en la franquicia de la cocinera.

"Fue la primera y me costó un montón tomar la decisión, porque me ocupo de que esté siempre bien la parte de la cocina, la gastronomía, la pastelería, leo los comentarios. Me ocupo de todo y nunca imaginé que mis franquiciados no se fueran a ocupar de esto", afirmó Botana en un video de Instagram en donde buscó dar un poco de luz sobre lo ocurrido. En efecto, el local pertenece a Alejandro Stoessel, productor de televisión y padre de la cantante "Tini" Stoessel.

El local que estaba colgado a la luz.

"Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí que la marca tiene mi cara, ni nombre, yodo y me pegó mucho. Estoy tratando de solucionar esto, me estoy ocupando, les pido disculpas y sepan entender que no tengo nada que ver", agregó.

La cocinera publicó un video en donde buscó dar explicaciones.

"Entiendan que no tengo nada que ver y que me estoy ocupando a fondo de este tema", cerró Botana su video, en el que se la ve mal por el tema.

La conexión ilegal del local, tal y como contó en exclusiva BigBang, fue realizada por alguien conocedor del tema y tenía una larga data. “A fines de mes se calcula que ya se tenga el número total de la factura que tendrá pagar más lo que se estipula por el delito de robo de luz. Mientras tanto hasta que ella o el encargado no vaya a las oficinas no se le va a devolver el servicio”, explicaron desde Edenor.