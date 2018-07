La noche de descontrol en la que Wanda Nara y Maradona no dejaron dormir a Mirtha

Rememorando temporadas pasadas en Mar del Plata, Mirtha Legrand sorprendió con una revelación bomba: fue "testigo auditiva" de una noche de romance entre Diego Maradona y Wanda Nara en el hotel Costa Galana.

Mirtha contó su particular noche como "vecina" de Wanda.

"Yo estaba en la suite presidencial y a la noche no se podía dormir. Corrían muebles, no sé qué hacían", recordó la diva en su programa del sábado.

"No me dejaron dormir"

La noche que Legrand rememoró ocurrió durante el mismo verano -en el año 2006 en el que Nara saltó a la fama de la mano del revuelo que causó al ser captada saliendo de la casa donde se alojaba Maradona con un calzoncillo en la cabeza.

"No me dejaron dormir", se quejó la diva.

De acuerdo a Mirtha, al día siguiente de la agitada noche se cruzó con Wanda en los pasillos del hotel y le recriminó el ruido. "Me encuentro con ella y me dice: '¿Por qué no me invitás a tu programa?'. Y la miré y le respondí: 'Vos sos la que sale con Maradona ¿no? ¡Anoche no me dejaron dormir!", relató.