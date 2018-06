La "otra" Pampita, saludos falsos y "Las Estrellas" agrandadísimas: lo que no viste de los Martín Fierro

Todo lo que se vio y lo que no se vio de una noche en la que los famosos dieron que hablar.

En medio de una gran expectativa, se entregaron los Premios Martín Fierro 2018 las perlitas y polémicas derivadas de la fiesta son las protagonistas de la ceremonia. No importa tanto quién ganó o perdió si no tiene un condimento extra y BigBang te resume lo momentos inolvidables de anoche porque estuvimos ahí para contarte todo lo que la tele no te mostró.

Los ganadores del oro.

Las celebrities no quisieron perderse la noche del premio mayor de la televisión. En medio de una mega gala todos dijeron presente en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, incluso Mirtha Legrand que pese a no estar nominada en ninguna categoría no quiso dejar de ir a la fiesta.

Lo que la tele no mostró desde temprano fue la manifestación que se realizó frente a la alfombra roja. Mientras los invitados llegaban al lugar, afuera, en la calle los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), reclamaban en la calle contra el ajuste en los medios públicos. Sobre esto, en su discurso, Bruno Stagnaro, director de la serie Un gallo para esculapio -miniserie ganadora en seis categorías además del Martín Fierro de Oro- dijo al respecto: “Quiero decir que apoyo la lucha de los trabajadores de los medios públicos que está afuera”.

Lo que la tele no muestra: sindicatos se manifiestan frente a la alfombra roja de los Martín Fierro #MartinFierro2018 https://t.co/NvemPH8bQh pic.twitter.com/5LtGVwbbF6 — Bigbangnews (@bigbangnw) 4 de junio de 2018

LO QUE PASÓ DENTRO DEL SALÓN

EL MENÚ

Los invitados serán recibidos con un cocktail con ron, lima y frutos rojos. Además, había un aperitivo de salmón en salsa de soja sobre puré de paltas. Y de entrada, degustación de mar. El plato principal fue cordero patagónico de dos cocciones, acompañado de alfajor de calabazas, portobellos y pistachos.

Para el postre, crema de queso, cascos de membrillo quemados y almendras, además de petit four, una deliciosa repostería en miniatura muy popular en Francia

LOS ENCUENTROS

El encuentro más temido de la noche ocurrió. Sol Pérez y Laurita Fernández se saludaron, sonrieron y dieron por terminada el ida y vuelta que se rumoreó que existiría entre ellas. ¿El motivo? Fede Bal. Se dijo que el hijo de Carmen otra vez engañó a Laurita. Esta vez la chica del clima sería la tentación que no habría podido resistir. Con altura, fue Sol quien se acercó a Laurita para demostrarle a todos los presentes que estaba "todo bien".

DIVAS COQUETAS

Dos de las presencias más esperadas eran las de Mirtha Legrand y Susana Giménez. Luego de lucirse cada una con su look, en los cortes se saludaron y conversaron entre divas. ¿El dato de color? Fue la primera vez que la diva de los teléfonos fue escoltada por sus nietos, Lucía y Manuel. Mecha, su acompañante histórica, estaba de viaje. "Me costó convencerlos. Cuando les pedí que vinieran me dijeron: 'Ni en pedo, qué paja'", reconoció la conductora.

Juanita Viale -quién no se separó de su abuela en ningún momento de la noche- se sumó a la charla pero para escuchar, porque según dijo estaba afónica y por ese motivo no podía dar entrevistas. Desde lejos, se pudo ver cómo Pampita estuvo muy atenta a lo que sucedía entre las divas.

Antes de ser criticada por usar un vestido similar al que utilizó otra actriz en la red carpet en los Oscar, Susana reveló que le solicitó al diseñador Michael Kors que le hiciera un look idéntico. La diva resaltó que en unos días va a conocer por primera vez Rusia, ya que asistirá unos días al Mundial. Luego, Laurita Fernández y le prometió que la iría a ver al teatro.

FUE SOLITA… ¿Y SU NOVIO?

Carolina "Pampita" Ardohain fue una de las figuras de la entrega. Con un vestido imponente en color nude contó que asistió sin la compañía de Pico Mónaco debido a que él se quedó junto a Benicio, Bautista, Beltrán. “Se quedó en casa, con los chicos”, dijo sonriendo ante las cámaras.

Sin embargo, cada vez que no la ponchaban las cámaras, "Pampita" se refugiaba en su celular y chequeaba de modo constante qué se estaba diciendo sobre ella en las redes sociales.

EL OLVIDADIZO

Coco Fernández, gerente de Producción de Artear, tuvo que hacer una parada ¡inesperada! a cargar nafta: "Cuando te olvidas de cargar nafta y se vienen los #MartinFierro", subió a su Instagram, junto a la foto de ocasión.

AMIGUÍSIMAS Y ¿ABURRIDAS?

Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo conquistaron al público con su amor de ficción en Las Estrellas contaron que quisieron compartir la suite para cambiarse y mientras supieron divertirse. Lo cierto es que Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez no dejaron el celular ni un segundo durante la ceremonia y algunas del elenco ni siquiera levantaban la mirada cuando algún periodista les pidió una nota. Mala la actitud.

ENEMIGAS PÚBLICAS

Pampita y Nicole Neumann mantienen su enfrentamiento pese a los intentos de reconciliación mediáticos. La guerra continúa y anoche cada una estuvo en mesas separadas pero no dejaron de estar atentas lo que hacía la otra.

Mientras que Nicole se sentó en la mesa de Verónica Lozano, muy cerca del escenario, Pampita se ubicó en la mesa de atrás, junto a Andy Kusnetzoff y su equipo.

EX CON MALA ONDA Y EL PAPELÓN DE LOS CANIGGIA

Otros dos famosos que coincidieron en la fiesta y protagonizaron un momento tenso fueron Alex Caniggia y Sofía Macaggi. Pero eso no fue todo. Alex buscó llamar la atención todo el tiempo. En bermudas negras, zapatillas deportivas con medias y chaleco sin camisa, llegó a los Martín Fierro en compañía de su hermana Charlotte, quien eligió un discreto vestido de seda color lavanda.

En la entrevista de ingreso al salón, el conductor Chino Leunis, el hijo del "Pájaro" no pudo evitar cometer un exabrupto. "Llegó el más pijudo", señaló al ser consultado sobre su primera aparición en los premios.

LA MÁS MIRADA

Sol Pérez acaparó todas las miradas al ingresar al salón gracias al outfit blanco. Se trata de un top y una pollera que muchos consideraron sexy. Sin embargo, más de una famosa criticó por lo bajo su llamativa elección de vestuario.

Sol Pérez, la más mirada.

EL VERDE PRESENTE

A 10 días de que comience a tratarse en el Congreso la ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, varias de las figuras presentes en el Martín Fierro eligieron manifestarse a favor de la iniciativa. Entre ellas, la abanderada del aborto legal fue Eva Dominici al lucir un vestido especialmente confeccionado en el que se podía leer la leyenda: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

"Tenía ganas de visibilizar ésto. Muchas actrices argentinas estamos tratando de hacerlo y pensamos que los Martín Fierro eran un lugar donde fácilmente podíamos hacerlo", contó a BigBang.