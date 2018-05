Cohen Arazi, procesado por abuso, habló desde la prisión: "Tengo miedo de morir"

El relacionista público Leandro Cohen Arazi, detenido por la causa de abusos sexuales a jugadores de las Inferiores de Independiente, se defendió desde la cárcel. En una comunicación telefónica con el programa "Los Ángeles de la Mañana", el detenido por la causa de abusos sexuales a jugadores de las Inferiores de Independiente, insistió con su defensa.

Cohen Arazi: "Tuve tres arritmias".

Arazi negó conocer a los otros seis detenidos y que él forme parte de una red de pedofilia. "La red no existe. Yo no estuve con menores de edad. No entiendo por qué sigo detenido. Pidieron la prisión preventiva por riesgo de fuga y la verdad no podría ni salir a la calle. Me escracharon mi casa, mi negocio está en quiebra. Yo estoy dispuesto a colaborar", comenzó su relato.

Cohen asegura que no tuvo sexo con menores.

"Me notificaron sobre las denuncias de seis mayores de edad. No es delito la prostitución en Argentina. Ni el que paga ni el que cobra. Eran mayores cuando estuvieron conmigo. Y tampoco fueron relaciones sexuales, tuvimos sexo oral", sostuvo.

Luego el representante dijo que uno de los denunciantes le contó que había estado antes con otros hombres. "Me contó que cuando estuvo conmigo venía de otro lado, en donde había mantenido relaciones con otras cuatro personas, pero no figuran en sus dichos los nombres en la causa. Por qué no se los nombra es algo que no se sabe. Él me había dicho quiénes eran y había nombres conocidos pero no se los menciona y yo no puedo decirlo porque no tengo pruebas. Solo tengo el recuerdo de sus dichos", dijo.

"Yo solo quiero llegar al juicio oral para defenderme. Tengo miedo de morir"

A su vez, insistió con que está dispuesto a colaborar. "Siempre estuve a disposición. Estando acá tuve 3 arritmias. Mi salud está en manos de la fiscal y del juez. Estoy preso y hubo testigos que dijeron que tengo HIV. Por los controles que me hago por el bypass gástrico, tengo estudios recientes que prueban que no tengo esa enfermedad. Los testigos no están detenidos por falso testimonio. No entiendo el motivo de eso. Además declaró gente que tiene problemas conmigo, es enemiga, y eso tampoco corresponde", sostuvo en referencia a las afirmaciones de Marian Farjat y Natacha Jaitt sobre su supuesto vínculo con una red de pedofilia.

"Esa gente miente sistemáticamente. (....) Yo solo quiero llegar al juicio oral para defenderme. Tengo miedo de morir", terminó.