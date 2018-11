DóndeEstáMartín Preocupación por la desaparición de un periodista

Martín Licata tiene 27 años, es periodista y estudiante de Filosofía. El sábado por la mañana salió por la mañana de su casa en el barrio porteño de Floresta y desde entonces su familia y sus amigos no tuvieron ninguna noticia sobre su paradero. El lunes hicieron la denuncia ante la Policía de la Ciudad, pero por el momento no tuvieron ninguna novedad.

Licata fue visto por última vez el sábado a la mañana.

Licata es periodista y estudiante del CBC para acceder a la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Escribe artículos en las revistas Sudestada y Hegemonía, así como también en el sitio web Kontrainfo. Su madre, Mónica, relató a BigBang que desde el sábado no contesta los llamados ni mensajes, y recordó que tiempo atrás su hijo había recibido amenazas e insultos por las redes sociales.

Martín escribe bajo el seudónimo de Martín D’Amico, y según explicó su madre, se trata de artículos de análisis político y ensayos. “No eran investigaciones, sino textos teóricos, filosóficos, críticos con la gestión del gobierno”, enfatizó la madre, quien remarcó que la familia presentó la denuncia en la comisaría 40 de Parque Avellaneda.

“Es raro que Martín se ausente sin avisar. Es grande, pero siempre me mandaba un mensaje para que no me preocupara cuando volvía”, comentó la madre ante la consulta de BigBang. El joven vivía con ella y su hermana, quien en las redes sociales difundió un comunicado en el que exigían la aparición de Licata.

Desde la organización “La Batalla Cultural” se sumaron al pedido urgente de aparición y relataron además que hace dos meses el joven había sufrido un llamativo episodio de violencia en la vía pública donde, según denunciaron, “fue golpeado por policías de civil”.