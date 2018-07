La pista de la cita inconclusa y el ex novio de la estudiante de medicina que desapareció en Agronomía

Las preguntas se multiplican y Melanie Aguiar no aparece. Las horas pasan y la incertidumbre crece. Luego de que el ex novio de la joven fue demorado y liberado, la Policía ahora está detrás de un segundo sospechoso.

Melanie Aguiar tiene 19 años.

Desde el viernes no se conoce el paradero de la joven de 19 años. Entró a la Facultad de Agronomía de la UBA y no volvieron a saber de ella. Ahora, buscan algún rastro que permita encontrarla con las grabaciones de las cámaras de seguridad y con los perros entrenados de la Policía.

"La última vez que se activó su celular fue el viernes a las 20.14 en Boulogne", afirmó el padre de la joven. En esa localidad justamente vive su ex novio, pero también otro joven que tenía planeado encontrarse con Melanie por la noche del viernes, el día de su desaparición.

"El chico se llamaba Leo y dijo que se iba a ver a las 21:30 con Melanie en una estación de tren", relató Natalia Aguiar, la tía de la estudiante de medicina. Según contó, en los últimos días la joven comenzó a hablar con este chico tras conocerlo a través de la red social Badoo. Sin embargo, nunca se habían visto las caras.

Debido a esto, el muchacho dijo en su declaración que chateó con Melanie y pese a que combinaron con verse, ella no llegó. Pero su declaración se generó bajo presión. "En un primer momento no confesó que se iba a ver con ella y lo contó recién cuando lo iba a indagar la Policía".

La joven es buscada desde el viernes.

"Le hicieron un allanamiento en el domicilio donde le secuestraron varios teléfonos y lo detuvieron. Horas después, por orden de la fiscalía lo dejaron en libertad", agregó Raúl, el tío de la joven en diálogo con TN. Por su parte, la tía sumó que la última ubicación del celular de la estudiante se registró a las 20:30 hs del viernes en la esquina del lugar donde se iba a encontrar con el joven que conoció a través de las redes.

Pese a que allanaron la propiedad del joven en cuestión, no se encontraron elementos suficientes como para mantenerlo detenido. "No sé qué pruebas se necesitan. Si no era él porque no le encontraron nada, que revisen a los vecinos", denunció Natalia Aguiar.

A DÓNDE ESTÁ MELANIE

Melanie vive en el barrio porteño de Flores, tiene estatura mediana, tez blanca, cabello largo marrón oscuro y ojos color café. El viernes pasado, la joven de 19 años vestía una campera gris hasta las rodillas, jeans oscuro, zapatillas blancas, bufanda negra y mochila de color roja y negra. Cualquier información comunicarse a 911 o al 1167224058