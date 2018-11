Duros con el Muñeco: River va a la final, pero habrá una muy fuerte sanción a Gallardo

Mientras que el presidente Mauricio Macri pedía por la presencia de hinchas visitantes en ambas finales de Copa Libertadores, Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró en conferencia de prensa que "no hay argumentos" para que a su equipo lo "saquen" de la histórica final de la Copa contra Boca, situación sobre la que se expedirá la Conmebol en las próximas horas.

Y lo cierto es que el DT del Millonario puede llegar a tener razón. Según pudo saber BigBang, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no tendrá en cuenta el reclamo de que realizó Gremio en las últimas horas y oficializará que la final será entre Boca y River. A su vez, el organismo anunciará la durísima sanción que le impondrá a Gallardo por incumplir las normas.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en histórica final de @Libertadores. �� pic.twitter.com/IMNWBj1plu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 1 de noviembre de 2018

Cabe recordar que el equipo brasileño, campeón vigente, presentó un reclamo sobre el incumplimiento de una sanción por parte de Gallardo, quien se encontraba suspendido en la semifinal en Brasil e igualmente bajó al vestuario para hablar con sus jugadores en el entretiempo. Gremio pidió la descalificación del Millonario, algo que finalmente no ocurriría.

De esta manera, en la noche de este viernes y la madrugada del sábado, la Conmebol anunciará desde Paraguay que el superclásico definirá al nuevo campeón de la Libertadores y hará oficial la sanción que recibirá el DT de River: se habla de más de seis meses sin poder dirigir encuentros internacionales, aunque algunos son más dramáticos y se aventuran a pronosticar un año.

Pese a esto, según le contaron a BigBang, a Gallardo sí se le permitirá dirigir el Mundial de Clubes –torneo al que accede el campeón de la Libertadores- en el caso de conseguir el título para River por ser un evento organizado por la FIFA. Por último, a la institución de Núñez se le impondría una elevada multa en dólares (50 mil) por el incumplimiento de la sanción que el técnico decidió obviar por “sentimental”.

Gallardo dando indicaciones desde el palco.

De esta manera, el "Muñeco" se perderá ambas finales contra Boca, ya que la Conmebol le prohibirá estar presente tanto en La Bombonera como en el Monumental los días en que se disputen los encuentros.

"Actué impulsivamente y perdí la razón. Pero tengo tranquilidad y me parece que no hay argumentos para invalidar la situación que claramente hemos logrado en la cancha, que nos saquen de la final. No hay argumentos para que nos saquen de la final", aclaró Gallardo.

"Quiero aclarar que lo que dije el martes después del partido, lo de haber ingresado al vestuario y transgredir esa norma, tuvo que ver más con lo emocional que con una postura desafiante con la Conmebol", manifestó el entrenador durante su descargo.

El mea culpa de Marcelo Gallardo: "Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo para hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y porque creía que yo también lo necesitaba. Quizás incumplí una regla. Lo reconozco, lo asumo. Pero no me arrepiento para nada" pic.twitter.com/GziKkRLq4t — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 31 de octubre de 2018

Por último, Gallardo sostuvo que le pareció "injusta la sanción” y aseguró que las emociones también juegan: “Me jugó en contra actuar impulsivamente. Fue lo que sentí y reflexioné en estos días. Cuando actuás con el corazón a veces perdés la razón. Y por eso pedí disculpas".