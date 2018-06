Sampaoli no quiso dar el equipo y apela al "corazón" para lograr el milagro de la clasificación

El técnico de la selección no dio el once inicial que enfrentará mañana a Nigeria y procuró bajar la intensidad a las preguntas por el fuerte encuentro que tuvo con los futbolistas y dirigentes el viernes.

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, evitó dar el once titular que mañana enfrentará a Nigera por la última fecha del grupo D de la Copa del Mundo de Rusia en el que el combinado local buscará una victoria para esperar la clasificación a los octavos de final.

"Estuvimos entrenando algunas particularidades. No les quiero dar el equipo porque todavía no se los dí a los jugadores. Lo que sí te puedo decir es que tengo la confianza de que mañana la Argentina va a vivir el Mundial de otra forma", manifestó el técnico en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por quien sería el arquero titular mañana, el portero de River, Franco Armani.

El técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli durante la conferencia de prensa.

"Si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración", manifestó el DT ante la consulta sobre si se inclinaría por la base del equipo que perdió tres finales consecutivas en los últimos cuatro años.

El último entrenamiento de la selección argentina antes del enfrentamiento contra Nigeria.

Sampaoli también hizo referencia a la reunión que mantuvo con el plantel el viernes después de la derrota tres a cero contra Croacia y en donde le habrían manifestado a los dirigentes de la AFA que ya no confían en el seleccionador.

"Todo lo que hable con mis jugadores es privado. No lo haría público nunca", respondió el técnico que tampoco evitó hablar sobre la filtraciones de vídeos y audios: "El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección".

Si bien el técnico no dio aún el once inicial, Big Bang pudo saber que Argentina formará con Armani en el arco, una línea de cuatro compuesta por Tagliafico, Mercado, Otamendi y Salvio, un mediocampo también con cuatro jugadores con Mascherano y Banega como doble cinco, Di María por izquierda y Enzo Pérez por la derecha. Arriba estará Higuaín acompañado por Messi.