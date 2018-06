Érica Rivas reveló su dura experiencia de "maltrato y gritos" a manos de Ricardo Darín

Días atrás, Valeria Bertuccelli reveló haber sido víctima de maltratos por parte de Ricardo Darín mientras compartían cartel en la obra Escenas de la Vida Conyugal. Y ahora Érica Rivas, quien la reemplazó en el papel, ofreció otro fuerte testimonio en el programa Furia Bebé, de radio Futurock.

Rivas reveló que fue maltratada por Darín.

"Sucedió algo de un maltrato, de puteada y gritos fuertes, y yo no pude seguir. Eso no lo admito, no me hizo bien y no quise seguir porque, además, él pedía disculpas y después hacía lo mismo. Yo no quiero sus disculpas ni quiero volver a trabajar con él", expresó explicando por qué ella también terminó abandonando la obra.

El comportamiento agresivo de Darín, según sugirió Rivas, era constante. "Cuando estaba trabajando con él y me di cuenta de que estaba sucediendo esto del maltrato, no quise seguir hablando porque siempre pasa que cuando hablas con el otro, con el que te está maltratando, aparece la psicopatía y casi terminás pidiendo disculpas, o diciendo que quizás vos lo hayas puesto en ese lugar tan incómodo", explicó.

"Yo sentía que podía manejarlo, que soy simpática, que tengo buen carácter y que en general la gente quiere estar conmigo y se siente bien", recordó la actriz. "Creía que iba a poder calmarlo o que quizás él venía con otros problemas suyos al trabajo. Muchas veces le pregunté si pasaba otra cosa. Según él, el problema era que yo estaba haciendo las cosas mal como actriz".

"No me interesan las disculpas"

A diferencia de Bertuccelli, Rivas señaló que ella no quiere disculpas por parte de Darín. "Ya lo hizo varias veces y en todas ellas volvió a hacer lo mismo, así que no me interesa, no me conmueve, no me repara", aclaró.

Ella, sin embargo, sí quiso pedirle perdón a su colega por no haberse comunicado con ella luego de los hechos. "Lo primero que me acordé, cuando estaba en medio de toda esa mierda, fue de Valeria. Lo primero que hice fue llamarla para pedirle perdón por no haberla llamado antes", señaló.