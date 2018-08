La familia de Rocío Gancedo acusó a la fiscal de "cajonear" la causa para ayudar a Díaz Castelli

A exactamente nueve meses de aquel trágico 29 de noviembre de 2017, la familia de Rocío Gancedo apuntó contra la Justicia y la acusó de “cajonear” la causa y detener la investigación. “No solo no ha arrojado ningún resultado esclarecedor sino que parece haber sido adrede ´cajoneada´ por la fiscalía interviniente”, aseguró Rodolfo Gancedo, hermano de la modelo.

El psicólogo fue el primero en consolar a la familia en Las Cañitas y al día siguiente los acompañó a la morgue.

El 29 de noviembre del año pasado, la ex participante de Gran Hermano, decidió supuestamente quitarse la vida al arrojarse del balcón de su departamento en Las Cañitas. Si bien la Justicia sospecha que la modelo fue víctima de un fuerte cuadro depresivo que la empujó a tomar esta drástica decisión, su familia apunta contra el psicólogo Gervasio Díaz Castelli.

Fue el psicólogo social Guillermo García Duarte, amigo de la modelo, quien decidió denunciar a Díaz Castelli ante la Fiscalía N°30 a cargo de la fiscal Marcela Sánchez. “Solicito ser tenido en cuenta para declarar sobre la posible negligencia del profesional psicólogo de Rocío, Gervasio Díaz Castelli”, advirtió en el documento presentado en aquel entonces.

BigBang tuvo acceso al expediente de la causa.

Para Duarte, Díaz Castelli habría “contribuido e incidido” en el desenlace fatal de Rocío. El profesional era cercano a la modelo, por esta misma razón lo acusaron de “negligencia”. En esta línea, a principios de julio, la Justicia aceptó como querellante al hermano de la modelo, Rodolfo Magallán Gancedo, en la causa "Rocío Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa".

sí estaba el departamento de Rocío el día de su fallecimiento.

Sin embargo, la investigación no avanzó en nueve menes y el hermano de Rocío decidió apuntar contra la fiscalía. “Durante éstos estériles 9 meses el imputado no solo no ha sido citado a prestar declaración indagatoria”, resaltó Rodolfo a través de un comunicado.

Y siguió: “Sugestivamente como imputado y ante las declaraciones testimoniales de quien suscribe y mi señora madre se le permitió estar presente detrás nuestro en la misma sala, mientras nosotros declarábamos a un metro de distancia junto a su abogado”.

Según resaltó, esto tuvo como finalidad el “amedrentamiento” de testigos en la causa: “He tomado conocimiento por allegados al juzgado que la Fiscal Marcela Sánchez tendría la intención de proponer al Juez cerrar la causa sin llegar a la verdad pública”.

La modelo se quitó la vida el 29 de noviembre de 2017.

Para la querella, que tuvo acceso al expediente, "Rocío no se quitó la vida en forma intencional" y agregó meses atrás que los exámenes histopatológico y toxicológico que se le realizaron al cuerpo de Rocío determinaron que la bella modelo había consumido un cóctel letal de sustancias inductivas que provocaron “la falta de dominio de la voluntad”.

El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa" está siendo investigado por la Fiscalía N°30 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, y tiene como único imputado a Díaz Castelli.

El comunicado completo del hermano de Rocío Gancedo

En mi carácter de único hermano de la modelo y militante política, Rocío Gancedo,, que perdiera la vida en confuso episodio el 29 de noviembre de 2017 informo a la opinión que pública al cumplirse hoy nueve (9) meses de su tragica partida la investigación sobre su causal de muerte y que se iniciara con la denuncia del Psicólogo Social Guillermo Duarte por el posible delito de "Mala Praxis" por parte del psicólogo Gervasio Diaz Castelli y su equipo y a la que luego yo y mi familia nos sumáramos en carácter de querellantes no solo no ha arrojado ningún resultado esclarecedor sino que, resalto, parece haber sido adrede "cajoneada" por la fiscalía interviniente quedando su carátula detenida en "Roció Garcedo S/Averiguación de muerte Dudosa".

Es menester resaltar que durante éstos estériles 9 meses el imputado no solo no ha sido citado a prestar declaración indagatoria sino que sugestivamente como imputado y ante las declaraciones testimoniales de quien suscribe y mi señora madre se le permitió estar presente detrás nuestro en la misma sala mientras nosotros declarábamos a un metro de distancia junto a su abogado con la consecuente incomodidad o amedrentamiento de testigos que en muchos casos ese accionar intimidatório provoca.

Asimismo he tomado conocimiento por allegados al juzgado que la Fiscal Marcela Sanchez tendría, ya si, la intención de proponer al Juez cerrar la causa sin llegar a la verdad pública.

Es por ello que, en éste comunicado, ratifico mis intenciones de seguir impulsando la búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias y en los fueros superiores que corresponda, solicito a la opinión pública y a los medios de comunicación que siempre nos consultan sobre los avances o la quietud de la investigación que no nos abandonen y confirmo, una vez más, que la única persona autorizada por nuestra familia para hablar de los temas inherentes a ésta causa así como de temas relacionados a mi hermana en los medios de comunicación es nuestro vocero, y ex mánager de Rocío, Jorge Zonzini.