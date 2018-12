Thelma Fardín antes de la denuncia: "Mi salto al vacío se convirtió en un colchón de ideales"

Minutos después de que el colectivo Actrices Argentinas anunciara la conferencia de prensa en la que finalmente se hizo pública la denuncia por violación contra Juan Darthés, la actriz de 26 años Thelma Fardín había publicado un emotivo posteo en Instagram. Por ese entonces, todavía nadie sabía quién era la joven que se iba a animar a contar su verdad.

Thelma tiene 26 años. Denunció que el abuso fue cuando tenía 16.

Thelma le dedicó un posteo a su compañera, Denise. En el mismo, le agradeció el apoyo y el haberla ayudado a poder hablar. "Si ella está en mi camino, algo mágico habré hecho en otra vida. Me inspira a ser mi mejor versión. Me pone el hombro, la espalda, el pecho, el corazón y la mente para que descanse en ella cuando el mundo me abruma".

El emotivo posteo que Thelma le dedicó a su novia por ayudarla a contar su verdad.

"Me dio el coraje para salir a gritar mi verdad y me apoyó como nadie en las bambalinas de ese salto al vacío. Vacío que se hizo colchón, colchón de valores e ideales. Es una guerrera que emana luz, comprensión y fuerza. Ella puso su cuerpo y energía, me prestó su oído cuando el mío no podía más del ruido interno. Ella me hizo creer en la bilocación. Y para ella voy a tener que inventar una palabra, porque 'gracias' queda insignificante. Te agroamo, te amodezco, te graquiero, te quierodezco. Algo así, pero infinito", cerró.