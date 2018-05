Los compañeros de la enfermera asesinada dicen que sufría de violencia de género

Durante la mañana del lunes, Marcela Coronel fue asesinada en su casa, ubicada en el Longchamps. Aunque su esposo asegura que el crimen ocurrió en medio de una entradera, los compañeros de la mujer de 33 años denunciaron que sufría de violencia de género y que su muerte se trató de un "aberrante femicidio".

Marcela Coronel fue asesinada en su casa con una hacha.

Los vecinos de Longchamps entraron en conmoción el lunes temprano, cuando un joven descubrió que había una nena de un año y medio perdida en una plaza del barrio. Tras dar a conocer su foto en las redes sociales, el padre de la beba apareció, y pocas horas después se confirmó que Coronel era la madre de la niña y que había sido asesinada en su casa con un hacha.

Aunque hasta el momento no hay detenidos por el crimen, los investigadores sospechan del marido de la enfermera, quien salió a defenderse en los medios y contó que pensaba que su esposa había sido víctima de un cruel robo.

Los compañeros de trabajo de la víctima aseguran que sufría de violencia de género.

Ante estas declaraciones, los compañeros de Coronel, que trabajaba en el Hospital Italiano, decidieron protestar en la puerta del centro de salud para pedir justicia por su muerte.

"Es evidente que acá estamos frente a un femicidio aberrante”, aseguró el referente de la Agrupación Bordó, César Latorre, al mismo tiempo que agregó que Coronel quería separarse de su pareja porque era golpeada.

Sus compañeros protestarán para pedir justicia por el crimen.

"Marcela había comentado varias veces que vivía situaciones de violencia con su pareja, que la amenazaba de forma constante", agregó y por último sostuvo que desde el hospital van a hacer una movilización para exigir el esclarecimiento del crimen y justicia para Marcela.

Por su parte, el esposo de Coronel, Grabriel Guevara, atribuyó el asesinato a un crimen relacionado con un hecho delictivo, y dijo que además sospecha de unos narcotráficantes de la zona que lo amenazaban desde hacía un tiempo.

Coronel y Guevara estaban en pareja hacía cuatro años.

Sobre esto, dijo que hace unos meses tuvo problemas con unos traficantes de la zona, a los que denunció ante la policía. "Yo corté ese circuito porque lo denuncié y desde ese momento me empezaron a amenazar. Me decían que me iban a matar a mi y a mi familia”, contó en diálogo con C5N.

"Yo estoy a disposición. La Justicia tiene mi teléfono, mis redes. Todo lo que necesiten para investigarme y las veces que sea necesario que hable, lo haré. Ahora estoy acá para acompañar a mi familia", sostuvo por último.