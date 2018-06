Sexo ocasional, celos y violencia: las 5 claves de la declaración de Nahir Galarza

Esta mañana, al fin, declaró Nahir Galarza en la causa que investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo, el joven de 20 años asesinado de dos disparos en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 mientras circulaba en su moto. Su estrategia fue clara: Nahir intentó dejar en evidencia que Pastorizzo era violento y que nunca tuvo una relación seria con ella.

Relaciones ocasionales

En primer lugar, Nahir dijo que Pastorizzo y ella no tenían una relación formal, ya que sólo se encontraban durante las madrugadas para tener sexo.

Por eso mismo, aseguró que no conocía a la familia del chico, y que nunca se había juntado con sus amigos. "Nunca fue mi novio. Ninguno habló del tema. Nunca me presentó en su casa y yo tampoco".

Droga y violencia

Además, la joven de 19 años sostuvo que Pastorizzo era violento, y que incluso en una oportunidad le había mordido la mano hasta dejársela violeta.

Aunque no aceptó preguntas, Galarza dijo que el fallecido también consumía drogas, y que cuando se enteró no quiso saber más nada de él.

Celos enfermizos

En esta sintonía, Nahir sostuvo que en el último año la relación amorosa se volvió mucho más violenta, y que en el último tiempo Pastorizzo la celaba por cualquier cosa.

Disparos accidentales

Entre lágrimas, Galarza recordó la noche de la muerte del joven de 20, y aunque debió parar unos minutos para reponerse, aseguró que los dos disparos que mataron a la víctima ocurrieron de forma totalmente accidental.

"Soy la única que estuvo ahí y puedo asegurar que fue todo rápido y que ninguno de los dos tuvo tiempo a nada y que fue un accidente", declaró.

Conmoción total

Finalmente, Galarza reveló que los disparos la dejaron aturdida, y que al estar tan conmocionada, no supo qué hacer y se fue a su casa sin llamar a una ambulancia o pedir ayuda.

"No sabía qué hacer, porque estaba él ahí y el arma de mi papá en el medio. No me podía quedar, pero tampoco me podía ir. No sabía qué hacer. Se me había apagado la mente", cerró.