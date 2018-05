Pasó el "supermartes" sin histeria: se renovó el 100% del stock de Lebacs y bajó el dólar

La incertidumbre en torno al vencimiento de $ 617.000 millones de Lebacs que debía afrontar hoy el Banco Central se disipó esta tarde sin ningún sobresalto, ya que se renovó el total de Lebacs y además se colocaron otros $ 4000 millones adicionales.

En paralelo a los resultados el ministro de Finanzas Luis Caputo, y el de Hacienda Nicolás Dujovne brindaron una conferencia de prensa donde además destacaron la colocación de Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija a 5 años por $ 36.872 millones al 20% y a 8 años por $ 36.378 millones al 19%, sumando un total de $ 73.249 millones.

Dujovne y Caputo resaltaron el trabajo coordinado durante un día muy volátil en los mercados.

"En uno de los peores del día del año, es la muestra más contundente de confianza que sigue inspirando el presidente Macri y las políticas del país", dijo Caputo refiriéndose a un martes marcado por la depreciación de todas las monedas de los mercados emergentes frente al dólar y las tasas de interés de los bonos a 10 años en los Estados Unidos que superó el 3 por ciento.

En un día donde parecía que el mercado cambiario iba a explotar por el aire, el Banco Central también hizo su jugada y salió a ofrecer US$ 5.000 millones a $ 25 para fijarle un techo a la divisa, para finalmente vender US$ 700 millones. De este modo, logró una baja del dólar de 80 centavos que lo ubicó en 24,50 pesos.

Fue el propio Dujovne el que destacó "la coordinación de estos días" y el trabajo conjunto con el Central y aseguró que lo que vivió la Argentina no fue una crisis ni una corrida, fue una "turbulencia".

"Debemos reconocer que hay un nuevo escenario internacional, con una mayor turbulencias financiera. Argentina es un país que depende del mercado externo. Así que previendo una situación no tan favorable de los mercados es que salimos a buscar 'preventivamente' financiamiento con el Fondo Monetario Internacional", explicó Caputo al justificar el pedido de un préstamo "stand by" de "alto acceso" por presuntamente US$ 30.000 millones.

Los ministros destacaron la coordinación con el Banco Central.

En tanto con respecto a la inflación que en abril arrojó 2,7% durante abril, Dujovne afirmó que "la inflación va a bajar en la Argentina. Todo indica que en mayo vamos a tener una tasa de inflación más baja que la de abril", sentenció.

Por otro lado Caputo aseguró que "no vamos a hacer ninguna emisión internacional por 2018. Es posible que no tengamos que hacer ninguna colocación en 2019 por las negociaciones que está llevando adelante el ministro Dujovne. La idea es seguir reduciendo la necesidad de financiamiento externo que tuvo la Argentina", enfatizó.