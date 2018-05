A corazón abierto: Liz Solari habló de la dramática e inesperada muerte de su novio

Invitada en la mesa de Mirtha Legrand, Liz Solari se animó a repasar uno de los momentos más duros de su vida: la inesperada muerte de su novio Leonardo Verhagen en el 2010.

Solari reflexionó sobre los momentos posteriores a la muerte de su novio.

"Todos pasamos momentos duros, pero esos momentos son importantísimos en la vida de las personas para evolucionar", reflexionó la modelo al respecto.

Así, para Liz, el dolor es una experiencia que "ayuda a crecer" y que la colocó de frente con el hecho de que "la vida es una escuela" y siempre hay "lecciones para volvernos mejores personas". Al mismo tiempo, también señaló que el fallecimiento de Verhagen determinó el comienzo de su búsqueda de la espiritualidad.

Libre albedrío

"Creo que siempre está el libre albedrío o te fortalece o te debilita, depende dónde te parás", agregó despertando la curiosidad de Legrand. "Pero vos lo intelectualizás mucho al dolor", terció la diva.

"Eso no significa que no me haya dolido, que no lo haya transitado, pero quiero decir que para eso están las situaciones, para que nosotros nos paremos y digamos qué hago con esto", le respondió Solari. "¿Me despierto, abro la venta y voy para adelante aunque hoy me duela todo o cierro la persona y me quedo en la oscuridad llorando?".