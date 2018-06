[VIDEO] Sol Pérez habló del encuentro con Laurita Fernández: ¿Abrazo del alma o hipocresía?

Luego de los rumores de romance entre Fede Bal y Sol Pérez -no del todo confirmados, pero tampoco del todo desmentidos- había expectativa por lo que pudiera pasar cuando se cruzaran en la entrega de los Martín Fierro la ex "chica del clima" y Laurita Fernández, la ex novia del joven bailactor y ex novio de varias chicas lindas. Bien: Sol y Laurita se encontraron y se saludaron con un abrazo. ¿Fue cálido como el sol que calienta aquí en la playa, o frío como la hiel derivada del insondable odio? ¿Fueron sinceras o la caretearon como pocas veces? BigBang entrevistó a Sol Pérez y ella dijo que todo bien, que claro, que porqué no la iba a saludar. Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.