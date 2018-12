1

La denuncia fue presentada por una empleada del Senado de la Nación, Claudia Mabel Guebel, quien relató que al mes de comenzar a trabajar comenzó a recibir mensajes por WhatsApp del legislador radical por La Pampa subidos de tono, alusivos al sexo. “Comencé a recibir mensajes a mi celular, que conservo, me decía ‘¿dónde estás?’, ‘preparate que voy para tu casa’, me enviaba videos alusivos al sexo”, relató.

“Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos”, agregó. La denuncia quedó en manos del juzgado federal N° 5 y es investigada por el fiscal Federico Delgado.