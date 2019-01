Con el nuevo aumento del peaje ¿dónde se puede reclamar por problemas con el servicio?

Los aumentos en los peajes porteños hace días que se encuentran en boca de todos. Es que desde el sábado pasado las tarifas de los peajes de los accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subieron un 33% promedio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, de esta forma, los precios en el Acceso Oeste en hora pico pasaron de 50 a 65 pesos, mientras que, en Acceso Norte, pasaron de $15 a $20 por peaje.

Ahora bien, qué sucede si por ejemplo a un usuario le cobran una tarifa como horario pico pero no lo es o si no están bien claros los horarios de dicha franja. La realidad es que, por obvias razones, el usuario no suele quejarse en la cabina de peaje ya que cualquier demora puede terminar en una disputa.

Los peajes aumentaron un 30% en promedio.

De acuerdo a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el encargado de controlar a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) es el Ente de la Ciudad. Pero el organismo a su vez controla varias cuestiones del servicio como por ejemplo si el vehículo del usuario se daña por algún tipo de material que se encuentre en la autopista ya que AUSA es la responsable de mantenerla.

Como consecuencia de un proceso de modernización que llevó adelante la actual gestión del Ente de la Ciudad todas las denuncias son realizadas mediante la página web del organismo que se modificó con una interfaz más simple para el usuario. La página es www.entedelaciudad.gov.ar. Al ingresar, a la izquierda aparece una solapa en la que se puede iniciar el trámite digital.

La web del organismo en donde se realizan las denuncias.

En la denuncia online hay que incluir los datos de los vecinos, la fecha y el lugar del motivo del reclamo, y también se pueden sumar fotos. Además de la página web, el Ente dispone de la línea gratuita 0800-222-ENTE (3683). También se pueden hacer reclamos a denuncias@entedelaciudad.gov.ar A la par de los peajes el organismo porteño controla otros doce servicios públicos.

Denuncias por el aumento

El año pasado AUSA logró dos aumentos por un total del 55% en el precio de los peajes y como consecuencia recaudó en el último año fiscal registrado (noviembre del 2017 a octubre 2018) se $ 3476 millones de los cuales $ 1.546 millones (45%) quedaron para la empresa AUSA.

Con la suba de las tarifas, asumiendo la misma cantidad de autos y suponiendo que se respetan los promedios de vehículos que circulan, se estima que la recaudación va a ser de alrededor de $ 5461 millones de los cuales quedaran para la empresa $ 2457 millones, de acuerdo a un informe que elaboró el Defensor del Pueblo, Arturo Pozzali. Es decir, la ganancia total de la empresa aumentara en un 58% de un año al otro, cuando la inflación estimada por el Banco Central es de un 28%